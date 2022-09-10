نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيول وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تلعب اليوم مباراة إشبيلية أمام إسبانيول على ملعب باور 8 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني 2022-2023 ويخوض الفرقين اليوم اللقاء بهدف حصد نقاط الفوز كاملة وإضافتهم إلى رصيدهم ونعرض لكم في هذا المقال الموعد المحدد لانطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها ضمن متابعتنا لجدول مباريات اليوم.
موعد مباراة إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني 2022-2023
من المقرر أن تبدأ المباراة بين الفريقين الليلة السبت الموافق 10 أغسطس على ملعب باور 8 في تمام الساعة:
- 3:15 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
- 4:15 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 5:15 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.
- 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات و سلطنة عمان.
ترتيب إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني 2022-2023
يحتل إسبانيول المركز الخامس عشر من ترتيب الجدول بالدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من لعب 4 مباريات منذ بداية الدوري حتى الآن حيث تمكن الفريق من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر لقاءين ويسعى إلى الفوز في مباراة اليوم وحصد نقاط الفوز لصالحه.
ومن الجانب الآخر يحتل فريق إشبيلية المركز السابع عشر من ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة فقط حيث لم يتمكن الفريق من الفوز حتى الآن تعادل مباراة واحدة وخسر 3 لقاءات ويسعى في مباراة اليوم إلى تقديم كل ما لديه للحصول على نقاط المباراة من اجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الفرق في الدوري الإسباني الموسم الحالي “لا ليجا”.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول و إشبيلية في الدوري الإسباني 2022-2023
يتم نقل مباراة إسبانيول وإشبيلية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
موعد مباراة برشلونة وقادش في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة
التشكيل المتوقع لمباراة اشبيلية اليوم
- حراسة المرمي : بونو.
- خط الدفاع : ماركوس أكونا – كريم رقيق – تانجوي نيانزو – جونزالو مونتيل.
- وفي خط الوسط : إيفان راكيتيتش – فرناندو – جوان جوردا.
- خط الهجوم : إيسكو – يوسف النصيري – إريك لاميلا.
التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيول اليوم
- حراسة المرمي : ألفارو فرنانديز
- خط الدفاع : اوسكار جيل – فرناندو كاليرو – لياندرو كابريرا – بريان اوليفان
- بينما خط الوسط : فينيسيوس سوزا – سيرجي داردر – ايدو اكسبوزيت.
- خط الهجوم : مارتن بريثويت – جوزيلو – خافي بوادو.
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