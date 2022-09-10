نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وقادش في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف اليوم ملعب “رامون دي كارانزا” المباراة المنتظرة من محبين ومتابعين الدوري الإسباني 2022-2023 برشلونه ضد قادش وتلعب المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري ويسعى كل من الفريقين وخاصة برشلونة إلى حصد نقاط الليلة لصالحه.

يدخل البارسا مباراة اليوم أمام قادش وهدفهم الفوز وحصد نقاط الفوز كامله لمواصلة التنافس على صادرة الدوري خاصة بعد الانتصار الرائع التي حققها فريق برشلونة في جولته السابقة أمام فريق إشبيلية بثلاثية نظيفة ويحتل فريق البارسا المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط حيث قدم الفريق مباراة رائعة حتى الآن ولم يتعرض للهزيمة.

ومن الجانب الآخر فريق قادش يتذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني وخيب آمال جميع جماهيره بعد هزيمته في جميع الجولات منذ بداية الدوري حتى الآن وعدم قدرته على الحصول على أي نقاط في رصيده لذلك يدخل لقاء اليوم أمام نظيرة القوي البارسا بنفسية سيئة للغاية ويأمل في محاولة أخذ أي نقاط الليلة وإضافتها إلى حسابه.

موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني 2022-2023

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين “برشلونة أمام قادش” اليوم السبت الموافق 10-9-2022 على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة:

5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان.

7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق والكويت والبحرين.

8:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2022-2023

يمكنكم متابعة جميع أحداث اللقاء ال1ي سيجمع بين برشلونة وقادش اليوم عبر شبكة قنوات شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لجميع مباريات ومسابقات الدوري الإسباني، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD.

التشكيل برشلونة اليوم أمام قادش

من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

لاعبو خط الدفاع: أليكس بالدي – جول كوندي – إيريك جارسيا – رونالد أراوخو.

في خط الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري.

وأخيرًا لاعبي الهجوم: عثمان ديمبيلي – روبيرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

التشكيل قادش اليوم أمام برشلونة