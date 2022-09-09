نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Zamalek vs Al Hilal” نتيجة مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل والقنوات الناقله في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل نتطرق له من خلال الآتي في مقالنا، حيث أن فريق الزمالك المصري بصدد الاستعداد لمباراته مع الهلال السعودي، وذلك لإقامة المباراة على أرض ملعب استاد لوسيل، والذي يعد أحد أهم وأشهر الملاعب المستضيفة لمنافسات كأس العالم بدولة قطر، وفيما يلي سنقدم أهم المعلومات حول تلك المباراة وموعد انطلاقتها.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الهلال

نتيجة مباراة الزمالك والهلال تقام المباراة بالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك وفقا لتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك سيكون يوم غدٍ الجمعة الموافق ٩ سبتمبر بملعب لوسيل، وسيشارك الزمالك بفعاليات تلك المباراة لكونه البطل بالدوري المصري الممتاز، بينما الهلال فاز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بالمملكة السعودية.

ونتابع معكم عبر هذا الصفحة نتيجة مباراة الهلال والزمالك التي ستقام بعد قليل.

انطلقت مباراة الهلال والزمالك الآن.

الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول والنتيجة تعادل سلبي.

حاول فريق الهلال بالضغط على لاعبي الزمالك واستخلاص الكورة بسهولة.

الدقيقة العاشرة والنتيجة مازالت تعادل سلبي.

حاول فريق الزمالك عن طريق اللاعب شيكابالا تسجيل الهدف الأول ولكن حارس مرمي الهلال يتألق ويتصدي لها.

سجل فريق الهلال الهدف الأول في شباك الزمالك وتصبح النتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح الهلال.

سجل الهدف الأول اللاعب أوديون إيغالو في الدقيقة 19من عمر الشوط الأول.

الدقيقة 25 والنتيجة كما هي هدف مقابل لا شيء لصالح الهلال.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

الكأس القطرية من القنوات التي سوف تقوم ببث المباراة، حيث أنها تمتلك كافة الحقوق لبث العرض التلفزيوني على الهواء مباشرةً لكل فعاليات المباراة، وهي من بين القنوات مفتوحة المصدر، والمتاح إضافتها للريسيفر للاستمتاع بالمباراة على أعلى مستوى من الجودة.

ومن ناحيةٍ أخرى أعلنت قناة بي إن سبورت عن امتلاكها حق بث وإذاعة المباراة على شاشتها في موعد وتوقيت المباراة الرسمي المحدد ومتابعة كافة فعالياتها، مع تواجد استوديو تحليلي كامل يتم فيه عرض وتحليل الأحداث الخاصة بالمباراة.

تردد قناة الكأس القطرية

التردد 12245.

معدل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

نتطرق من خلال ما يلي إلى إحداثيات التردد الخاصة بالقناة بي إن سبورت، والتي ستعرض يوم غد المباراة ما بين الزمالك والهلال: