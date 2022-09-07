عاجل.. رسمياً نور الدين مرابط ينضم لصفوف أهلى جدة جد

تطلعات نحو صفقة قوية

وتعمل إدارة الأهلي السعودي الحديثة برئيسها وليد معاذ لضم صفقة قوية جداً من أجل أن تكون مستعدة للمنافسة في دوري يلو من أجل أن تقوم الإدارة بامتصاص الغضب الجماهيري ، ومن ثم العودة بعد ذلك إلى كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين،وكما لا يحتوي عقْد أمرابط مع نادي أيك أثينا اليوناني على شرط جزائي في حالة أن اللاعب قد قرر الرحيل، ويمتد العقد إلى ثلاثة أعوام، وقد أمضى اللاعب عامان منهم ويتبقى منهم عام واحد فقط،

الفترة التي قضاها اللاعب مع نادي النصر

وقد سبق للاعب أنه قام بتمثيل نادي النصر في الفترة الممتدة بين موسم 2018 إلى موسم 2021 وقد قام اللاعب بلعب خلالها 100 مباراة وذلك في مختلف البطولات مسجلا 17 هدفا، وكما قد شارك في 25 تمريرة حاسمة، وفي النهاية توج مع الفريق بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مرتين، وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية رحل نور الدين أمرابط عن نادي النصر وانضم إلى أيك أثينا اليوناني، في 2021.