نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات 2012.. موعد مباراة المغرب واليمن كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب واليمن ، تختتم مساء الاثنين 5 سبتمبر 2022، مباريات دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين ، وهي البطولة التي تستضيفها دولة الجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري، ويحتضن ملعب عبدالكريم كروم في مدينة مستغانم الجزائرية، فعاليات المواجهة الثانية في المربع الذهبي من المنافسات، والتي تجمع منتخبا اليمن والمغرب ، في صدام متجدد بذكريات مونديال العرب 2012 ، غير أن الفارق في كون الفريقان يمتلكان فرصة أفضل لبلوغ النهائي، وتحقيق مركز ثاني – على الأقل – مضمون للفائز من المواجهة.

بصفة عامة سنتناول بشكل مفصل، كل الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة المغرب واليمن والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين نحو قبل نهائي كأس العرب لمنتخبات الناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات المغرب واليمن .

مباراة المغرب واليمن

جماهير كرة القدم العربية، واليمنية والمغربية على الأخص، على موعد مع إثارة جديدة.

تحملها مواجهة مثيرة، في نصف نهائي المونديال العربي لمنتخبات تحت 17 سنة لعام 2022 .

حيثما يلتقي منتخبا اليمن والمغرب ، واللذين تمكنا من تقديم واحدة من أروع مشاركاتهما.

وذلك خلال الموسم الرابع، المليء بالمفاجآت من المنافسات.

ويحظى الجانبان كما أسلفنا بفرصة مميزة في بلوغ نهائي البطولة، للمرة الأولى في تاريخهم.

وهو ما سيؤهل أحدهما لضمان الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية على الأقل.

مالم يتوجوا باللقب الأول في المونديال العربي لمنتخبات مواليد عام 2006 م.

عمومًا، نتناول فيما يلي المنتخبات الأربع المشاركة في دور قبل النهائي من Arab Cup U-17 2022 :

وتلك قائمة بالمنتخبات الـ15 المشاركة في البطولة على مدار تاريخها، وأفضل إنجازاتها:

جدير بالذكر، أنه تسبق مواجهة النسور اليمنيين وأسود الأطلسي ، لقاء ناري في إطار المرحلة ذاتها.

حيثما مباراة السعودية والجزائر ، والذي يمثل صدامًا مباشرًا بين أصحاب الديار وأحد أقوى منتخبات البطولة.

المنتخب المغربي

نستهل تغطيتنا مع منتخب المغرب تحت 17 سنة ، والذي تمكن من التعافي سريعًا من آثار الخسارة في بداية المشوار من أمام العراق.

ليحقق بعدها انتصارين صعبين على موريتانيا (1-0) ثم جزر القمر.

قبل أن يطيح بأحد المنتخبات المميزة، والتي كانت مرشحة بقوة لنيل اللقب.

وبالطبع الحديث عن المنتخب المصري، والإقصاء المفاجئ من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة بنتيجة (0-2).

تاريخيًا، يمتلك Morocco national under-17 football team إنجازًا وحيدًا.

يتمثل ذلك، في حصده للمركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في نسخة 2012.

والتي استضافتها الشقيقة والجارة تونس، وتوج بها نسور قرطاج على حساب العراق (3-0).

حيثما تغلب أسود الرافدين على اليمن السعيد بهدف نظيف، في لقاء تحديد المركز الثالث.

المنتخب اليمني

على الجانب المقابل، يدخل منتخب اليمن دون 17 عامًا مواجهة الاثنين، باحثًا عن الثأر وإنجاز جديد.

أما الثأر من خصمه المغربي، فكما أسلفنا عقب خسارة المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة 2012.

بينما يمني Yemen national under-17 football team النفس بانتصار، يقوده للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي المونديال العربي للناشئين 2022 .

وهو ما قد يسهم في حصد النسور للميدالية الفضية على أقل تقدير.

من أجل أن يتقدم خطوات في قائمة المنتخبات الـ15 صاحبة الإنجازات على مستوى المشاركات في البطولة.

مشوار اليمن السعيد في المنافسة انطلق من دور المجموعات.

حيثما نجح في عبور الدور الأول على رأس المجموعة الثانية، وذلك بعدما حصد 5 نقاط وصافي (3) أهداف.

إذ تمكن من الفوز على شقيقه وجاره المنتخب العماني في اللقاء الافتتاحي (3-0).

قبل أن يتعادل إيجابيًا في مواجهتين متتاليتين مع تونس وليبيا بنتيجة واحدة (1-1).

وفي دور ربع النهائي، تمكن من الإطاحة بالمنتخب السوداني “المجتهد” من ركلة جزاء، سددها أنور حسين.

وفي مشاركة أولى سابقة ووحيدة للمنتخب اليمني ، تمكن من حصد المركز الرابع في عام 2012.

بعد الخسارة من أمام أسود الأطلسي بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات المغرب واليمن

على صعيد المواجهات بين Morocco vs Yemen ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت المنتخبين الشقيقين لقائين فقط.

حيثما كانت الغلبة في المواجهتين لأسود الأطلسي.

أما الأول فكان في دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2012 “للكبار”، وفاز حينها المغاربة بنتيجة (4-0).

وهي البطولة التي نظمتها المملكة العربية السعودية.

وتوج بها المنتخب المغربي بعد الفوز على ليبيا بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما كانت المواجهة الثانية، كما أسلفنا الذكر في لقاء تحديد المركز الثالث من مونديال العرب لمنتخبات الناشئين 2012.

وتمكن الأسود من حسم اللقاء والميدالية البرونزية، بعد الفوز بهدف وحيد.

موعد مباراة المغرب واليمن والقنوات الناقلة

أخيرًا وبشأن موعد المواجهة الختامية في دور قبل نهائي كأس العرب للناشئين 2022 ، فستقام مساء الاثنين، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية واليمن، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الجزائر “البلد المنظم” والمغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة المغرب واليمن ، فننتظر إعلان جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD و KSA Sports 2 HD ، إلى جانب قنوات الكأس القطرية من خلال قناة Alkass Two HD ، وكذلك عبر القناة السادسة الجزائرية ( المعتمدة رسميًا من الاتحاد العربي ).

إضافة إلى قناة فلسطين الرياضية Palestine Sport ، وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية Sharjah Sports HD ، وقنوات أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports ، علاوة على القناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD و القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport .

وبشأن معلق مباراة المغرب واليمن ، فحتى الآن أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي القطري عبد الرحمن العبدالله .

الخاتمة

في النهاية، استعرضنا معكم خلال السطور السابقة كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة اليمن أمام المغرب والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من كأس العرب تحت 17 سنة لعام 2022، بجانب تاريخ مشاركات الجانبين وإنجازاتهما في البطولة، وكذلك تاريخ مواجهات اليمن ضد المغرب .