موعد مباراة اليمن والمغرب نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة اليمن والمغرب نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، سيكون ملعب السيق بالجزائر مسرحاً لإقامة مباراة اليمن والمغرب ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، وذلك في المباراة التي ستقام أمسية يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة.

مباراة اليمن والمغرب نصف نهائي كأس العرب للناشئين

واستطاع المنتخب اليمني أن يتأهل إلى دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب السوداني للناشئين بهدف لمثله، ليكون ناشئ اليمن ضمن المتأهلين إلى المربع الذهبي من البطولة العربية للناشئين.

وكان المنتخب اليمني قد تمكن من احتلال المجموعة الثانية في دوري المجموعات الخاص بالبطولة العربية للناشئين، حيث استطاع منتخب اليمن حصد خمس نقاط من فوز وحيد على عمان، التعادل أمام كل من: تونس، وليبيا.

أما منتخب المغرب فقد نجح في العبور إلى دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 بعد أن فاز المنتخب المصري بهدفين دون رد في دور ربع النهائي من البطولة، كما سبق للمنتخب المغربي أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

موعد مباراة اليمن والمغرب

وقد أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباراة اليمن والمغرب في دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الاثنين القادم على أرضية ملعب السيق، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والمغرب

هذا وسيقوم التليفزيون الجزائري بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة اليمن والمغرب على الهواء مباشرة، كما ستقوم القناة المغربية الرياضية بنقل مباراة المغرب واليمن عبر شاشتها، بالإضافة إلى أن مباراة اليمن في دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين ستكون منقولة عبر قناة اليمن الفضائية، كما ستمكن المتابعون من متابعة النقل الحي والمباشر لأحداث هذه المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية، وقناة نايل سبورت