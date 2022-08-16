جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات بطولة كأس العرب للناشئين تحت سبعة عشر عاماً، والتي ستقام في الجزائر خلال الأيام المقبلة والتي تستضيفها الجزائر.

وبحسب ما قد تم الإعلان عنه فإن كافة منافسات بطولة كأس العرب 2022 للناشئين تحت 17 سنة ستقام على ملعبي مستغام والسيق بمدينة وهران الجزائرية.

موعد بطولة كأس العرب للناشئين 2022

وقد أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن بدء منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة بداية من يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتستمر المنافسات حتى يوم الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة ستة عشر منتخباً.

مجموعات بطولة كأس العرب للناشئين 2022

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث يشارك في كل مجموعة أربع منتخبات يتأهل منها المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور ربع النهائي، وقد أتت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، فلسطين، الإمارات، السودان.

الجزائر، فلسطين، الإمارات، السودان. المجموعة الثانية: تونس، ليبيا، عمان، اليمن.

تونس، ليبيا، عمان، اليمن. المجموعة الثالثة: المغرب، العراق، جزر القمر، موريتانيا.

المغرب، العراق، جزر القمر، موريتانيا. المجموعة الرابعة: مصر، السعودية، سوريا، لبنان.

جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري المجموعات بطولة كأس العرب للناشئين 2022 بداية من يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، فيما يتم ختام منافسات دوري المجموعات في يوم الثلاثين من شهر أغسطس الجاري، ومن ثم تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية حتى نهاية البطولة والمقرر أن تكون في يوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، وإليكم جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022 مع مراعاة أن مواعيد المباريات المدرجة في هذا الجدول هي حسب توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022

ومن المقرر أن تقوم العديد من القنوات العربية الرياضية بنقل أحداث منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر، حيث سيتم النقل الحي والمباشر لكافة مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال شاشات قنوات التليفزيون الجزائري، كما من المتوقع أن تكون المباريات منقولة عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية.