انت الان تتابع خبر بعد الفوز على الإسماعيلي في الكأس.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- صعد الزمالك لدور ربع نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بستاد القاهرة، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.

هدف أبناء القلعة البيضاء الوحيد سجله أحمد سيد “زيزو” من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

الزمالك سيلتقي مع المصري البورسعيدي في مباراة الدور ربع النهائي ، ولم يتحدد بعد موعد المباراة.

وبعد أن حقق الفارس الأبيض مهمته في كأس مصر وصعد لدور الثمانية واستكمل مشواره في الدفاع عن لقبه، سيعود لمباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

المواجهة المقبلة للزمالك ستكون بمواجهة فريق فاركو بستاد الإسكندرية، في الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

مباراة الزمالك وفاركو ستقام يوم الجمعة 19 أغسطس في تمام الساعة السادسة والنصف.