كشف تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة 2022 من رئاسة مجلس ادارة نادي الزمالك



انت الان تتابع خبر كشف تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة 2022 من رئاسة مجلس ادارة نادي الزمالكوالان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة 2022 ظهرت بعض المؤشرات الأولية حول الاخبار التي تتعلق بأخبار بالصفقات الجديدة التي عقدها نادي الزمالك المصري بالنسبة لفرق كرة القدم، حيث يترقب جماهير نادي الزمالك في مختلف انحاء مصر وقارة افريقيا للتعرف على ابرز الصفقات الجديدة التي من المقرر ان يتعاقد معها الفريق الاول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اهم صفقات الزمالك الجديدة التي كشف عنها رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا.

ونجد ان الساعات الأخيرة شهدت رسميا حصول مسؤولو النادي الأبيض على تأكيد بالموافقة من جانب اللاعب المغربي زكريا الوردي، وهو لاعب خط وسط فريق الرجاء المغربي، وقد اشارت المصادر الى أن اللاعب على وشك الوصول لمصر ليكون ذلك في منتصف الأسبوع المُقبل، وذلك حتى يتم رسميا الإعلان عن انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، وذلك بعدما تم تداول الاخبار من قبل مصادر رسمية بحصول النادي علي توقيع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك وذلك لمدة 3 مواسم في وقت سابق، وذلك من خلال صفقة انتقال حر.

أهم الصفقات الجديدة النادي الزمالك

وفي وقت سابق فقد اعلن رسميا أمير مرتضى منصور، أنه قد قام بعقد جلسة مفاوضات مع زكريا الوردي، لاعب خط وسط الرجاء المغربي، والتي قد انتهت بالفعل باقتناع اللاعب والحصول على توقيع اللاعب، ومن ثم يخوض اللاعب التدريبات مع الفريق في اطار الاستعداد للموسم الجديد، ومن المقرر ان يبدأ نادي الزمالك الموسم الجديد بمواجهة الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي، يوم 9 سبتمبر المُقبل، حال تتويجه رسميا ببطولة الدوري المصري، كما نجد انه يدخل ضمن حسابات إدارة النادي الأبيض، المهاجم النيجيري جون إيبوكا، وذلك بعدما نجحت إدارة نادي الزمالك في الوصول الى اتفاق مبدئي مع مجلس إدارة نادي انبي، على ضم مهاجم الفريق، وذلك من خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.