نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكل محبي وعشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2023 وذلك عن أولى جولات هذا الموسم الرياضي في المملكة بالإضافة إلى القنوات الناقلة وكيفية المشاهدة ويتوق جميع مشجعي ومتابعي كرة القدم الآسيوية في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي إلى موعد انطلاق المباراة الأولى للهلال في الموسم الجديد من مباريات الدوري السعودي، وذلك في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي ، سيواجه فريق الهلال نظيره نادي الخليج، كما نوفر لكم كيفية المشاهدة وتردد القنوات الناقلة لمباراة.

جدول مباريات فريق الهلال في أول 7 جولات بالدوري السعودي :-

وتأتي مباراة الهلال في الصدارة كاولى مباريات الدوري السعودي ولكن على مدار الجولات جاء ترتيب الهلال كالتالي :-

الجولة الأولى الهلال × الخليج.

الجولة الثانية الهلال × الفيحاء.

الجولة الثالثة الهلال × الفتح.

الجولة الرابعة الهلال × الوحدة.

الجولة الخامسة الهلال × التعاون.

الجولة السادسة الهلال × الاتفاق.

الجولة السابعة الهلال × الطائي.

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

أما عن انطلاق ماتش الهلال والخليج أولى مباريات الدوري السعودي سوف تنطلق صافرة بداية اللقاء في المواعيد التالية :-

موعد مباراة الخليج والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر

موعد مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباراة الخليج والهلال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي

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القنوات الناقلة للدوري السعودي الجديد 2023

أما عن القنوات التي تعمل على نقل مباريات الدوري السعودي في هذا الموسم 1444 هـ / 2022 فهي مجموعة قنوات SSC HD الرياضية السعودية، فلكل الباحثين عن الترددات الصحيحة من أجل استقبال القناة لمشاهدة أولى مباريات الدوري السعودي فقط تابعو السطور القادمة لاستعراض تردد قناة SSC HD على النايل سات وعرب سات لاستقبالها مجانًا

تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية المفتوحة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية المفتوحة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي على عربسات