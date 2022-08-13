نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ضد الميريا.. متى موعد مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الملايين من عُشاق ومُحبي مرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني على محرك البحث “جوجل”، وينتظر جمهور النادي الملكي هذه المباراة بفارغ الصبر مع إنطلاق الجولة الأولى في الدوري الإسباني، ويسعى النادي الملكي إلى بدء مبارياته في الموسم الجديد بالفوز والحصول على الثلاث نقاط كبداية قوية وليعلن عن نفسه منافس قوي للقب الدوري هذا العام، ومن الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد فاز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام بعد فوزه على نظيره اينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما رودريجو وكريم بنزيما، ويدخل نادي الميريا هذه المباراة بإستعداد كبير خاصة وأنه يواجه النادي الملكي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة التفاصيل عن مباراة ريال مدريد ضد الميريا والقنوات الناقلة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، فتابعونا.
موعد مباراة ريال مدريد والميريا
مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني سألنا الكثير من زوارنا الكرام من عشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة الأولى في الجولة الاولى من الدوري، ونوضح لكم تفاصيل المباراة المرتقبة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|ريال مدريد ضد الميريا
|البطولة
|الدوري الإسباني
|الموعد والتوقيت
|الأحد 14 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية
والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر
|الملعب
|ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات بين سبورت
القنوات الناقلة للمباراة
حصلت شبكة قنوات بين سبورت على الحقوق الحصرية لبث العديد من دوريات كرة القدم الأوروبية خاصة الدوري الإسباني لما له من جمهور كبير داخل الوطن العربي، وقد خصصت قناة بين سبورت 1 لبث أحداث هذا اللقاء المنتظر بين نادي ريال مدريد ونظيره الميريا ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه المباراة الهامة، ونسعد بإستقبال كافة أسئلتكم عبر التعليقات بالأسفل، وسنقوم بالرد عليكم فوراً خلال ساعات قليلة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد ضد الميريا.. متى موعد مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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