نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ضد الميريا.. متى موعد مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من عُشاق ومُحبي مرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الإسباني على محرك البحث “جوجل”، وينتظر جمهور النادي الملكي هذه المباراة بفارغ الصبر مع إنطلاق الجولة الأولى في الدوري الإسباني، ويسعى النادي الملكي إلى بدء مبارياته في الموسم الجديد بالفوز والحصول على الثلاث نقاط كبداية قوية وليعلن عن نفسه منافس قوي للقب الدوري هذا العام، ومن الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد فاز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام بعد فوزه على نظيره اينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما رودريجو وكريم بنزيما، ويدخل نادي الميريا هذه المباراة بإستعداد كبير خاصة وأنه يواجه النادي الملكي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة التفاصيل عن مباراة ريال مدريد ضد الميريا والقنوات الناقلة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، فتابعونا.

موعد مباراة ريال مدريد والميريا

مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني سألنا الكثير من زوارنا الكرام من عشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة الأولى في الجولة الاولى من الدوري، ونوضح لكم تفاصيل المباراة المرتقبة عبر الجدول التالي: