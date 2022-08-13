نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد رايو فاليكانو.. متى موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كثرت معدلات البحث هذه الساعات عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو وموعد إقامتها والقنوات الناقلة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويبحث عدد كبير من مُحبي وعشاق كرة القدم الأوروبية عن موعد المباراة المرتقبة والتي تجمع بين ناي برشلونة ونظيره رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وينتظر جمهور كرة القدم الإسبانية مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بفارغ الصبر حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة متعة كروية، ويدخل نادي برشلونة هذا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط ليرسل رسالة قوية أنه قادر على الحصول على درع الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غياب 3 أعوام، وفي إطار اهتمامنا بمتابعة أبرز امباريات كرة القدم في الدوريات العربية والأوروبية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة لها كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة الهلال الودية أمام نوتنجهام فورست، فتابعونا.
موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو
يُعد الدوري الإسباني أحد أقوى الدوريات الأوروبية والتي تحظى بمتابعة كبيرة داخل القارة الأوروبية وخارجها بالإضافة إلى وجود جمهور كبير في معظم البلدان العربية، ويترقب الجمهور مباراة نادي برشلونة القادمة في الدوري الإسباني، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية للمباراة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|برشلونة ضد رايو فاليكانو
|البطولة
|الدوري الإسباني
|الموعد والتوقيت
|السبت 13 أغسطس في تمام الساعة 10:00م بتوقيت مكة المكرمة
وفي تمام الساعة 09:00م بتوقيت مصر
|الملعب
|ستاد كامب نو
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات “بي إن سبورتس”
القنوات الناقلة للمباراة
يسألنا الكثير من زوارنا الكرام عن القناة التي تبث المباراة المنتظرة اليوم، ومن الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بين سبورت تملك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري وسوف يُذاع اللقاء على قناة بين سبورت 1، وتتمتع القناة بجودة صوت وصورة مميزة بالإضافة إلى وجود ستوديو تحليلي على أعلى مستوى لمتابعة أداء الفريقين داخل المباراة، ونتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة.
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