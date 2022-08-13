نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميا”.. طرح رابط تذاكر مباراة سوبر لوسيل بين الهلال السعودي بطل الدوري المصري يوم 18 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة “رسميا”.. طرح رابط تذاكر مباراة سوبر لوسيل بين الهلال السعودي وبطل الدوري المصري يوم 18 أغسطس كشفت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل بشكل رسمي وهي اللجنة المسلك عن تنظيم البطولة الجديدة التى سوف تجمع بطلى الدوري المصري والسعودي، أنه قد تم تحديد رسميا يوم 18 من شهر أغسطس الجاري، ليكون هو الموعد الرسمي لبداية طرح تذاكر الحدث المرتقب، حيث من المقرر ان تقام هذه البطولة الهامة ايوم 9 سبتمبر المقبل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل طرح رابط حجز تذاكر مباراة سوبر لوسيل.

طرح تذاكر سوبر لوسيل 2022

وبناء على المصادر الرسمية فنجد انه من المقرر ان يتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات بطولة سوبر لوسيل التي تم الإعلان عن تنظيمها، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لكي يتم الدخول وحجز تذاكر المباراة بسهولة والتي تقام في دولة قطر.

أسعار تذاكر سوبر لوسيل بين الهلال السعودي وبطل الدوري المصري

وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر سوبر لوسيل من خلال أربع فئات، والتي تكون أسعارها بداية من ٤٠ ريالا قطريا للفئة الرابعة، أما عن أسعار تذاكر الفئة الثالثة جاءت على نحو٨٠ ر.ق ، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى، وقد اشارت المصادر الرسمية أنه من الضروري على المشجعين بعد شراء التذاكر ان يتم التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وقد تم التنويه انه سوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

تفاصيل بطولة سوبر لوسيل 2022

ونجد أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، أن استاد لوسيل أكبر الملاعب المستضيفة لمونديال قطر 2022، هو الأستاذ الذي سوف يعمل على احتضان مواجهة قوية من العيار الثقيل في كأس سوبر “لوسيل” بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري يوم 9 سبتمبر المقبل، ومن خلال البيان الذى نشرته الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم “قطر 2022، فقد تم التنويه على أن استاد لوسيل، واحد من ضمن أكبر أستاذات البطولة الثمانية، التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم في قطر، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل.