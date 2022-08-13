نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي اليوم من مباريات الدرجة الاولي من الدوري الايطالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو مباراة تعد بالإثارة والمتعة والتشويق بين فريق ميلان وأودينيزي ضمن بداية فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عن الموسم الحالي 2023/2022 ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ميلان اليوم أمام أودينيزي مساء اليوم وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وأودينيزي مساء السبت الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنعرض لكم من خلال التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في السطور المقبلة.

مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

وفاز فريق ميلان لقب الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي بعد غياب دام ١١ عام منذ آخر تتويج عام ٢٠١١/٢٠١٠، وينوي الفريق تحقيق بداية مثلى ببطولة الكالتشيو من أجل المحافظة على اللقب في الموسم الحالي، ويواصل فريق إي سي ميلان بقيادة المدير الفني المخضرم ستيفانو بيولي، استعداداته المكثفة من أجل مواجهة أودينيزي بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، لأنه يرغب في تحقيق الفوز وحصد اول ثلاثة نقاط، في سبيل الدفاع عن لقب الإسكوديتو الذي حققه في الموسم الماضي 2021/2022، فيما يدرك فريق أودينيزي جيداً صعوبة المباراة وذلك نظراً لفارق الإمكانيات لذلك سيطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية قد تسهل عليه باقي المباريات من عمر البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان اليوم أمام أودينيزي:

وتنقل قناة الدوري الإيطالي الرسمية من خلال موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب حيث لم تتحصل أي قناة عربية على النايل سات أو العرب سات على حقوق بث فعاليات الدوري الإيطالي عن الموسم الحالي، وذلك بعد عدم دخول قناة بين سبورت القطرية في سباق التعاقد على حقوق نقل الدوري الإيطالي حيث كانت القناة الناقل الوحيد والحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة الماضية.

تاريخ المواجهات بين الفريقين :

99 لقاء

42 فوز الميلان

21 فوز ادونيزي

36 تعادل

163 هدف الميلان

112 هدف ادونيزي

النتائج بين الفريقين :

خسر الميلان لقاء وحيد في اخر 10 مباريات .

‏خسر اسي ميلان لقاء وحيد اخر 15 مباراة بينهم في السان سيرو في الدوري الايطالي .

اخر مرة فاز فيها ادونيزي في السان سيرو ضد اسي ميلان كان في سبتمبر 2016 .

وجدير بالذكر ان ستيفانو بيولي واجه ادونيزي في 22 مباراة بواقع 9 فوز، 5 هزيمة، 8 تعادل ا‏انطونيو دي ناتالي لاعب ادونيزي السابق هو هداف المواجهة بينهم برصيد 11 هدف وشيفشنيكو هو هداف الميلان في المواجهة برصيد 9 اهداف.