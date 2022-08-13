نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو تصحيح المسار.. موعد مباراه ليفربول وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ليفربول وكريستال بالاس ، تختتم مساء الاثنين 15 أغسطس 2022 مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية ، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، التي تجمع الجريحان كريستال بالاس وليفربول ، الساعيان إلى الفوز والنقاط الثلاث، لتعويض السقوط في الجولة الافتتاحية من البريميرليج ، ما يعطي انطباعًا عامًا بلقاء قوي ومثير للجماهير.

نتناول خلال السطور المقبلة، بالتفاصيل كافة الأخبار والكواليس حول موعد مباراه ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ووضعية الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي في النسخة 31 “بالمسمى الجديد”، بجانب تاريخ المشاركات والمواجهات، علاوة على تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس .

مباراه ليفربول وكريستال بالاس

بعد مرور شهر بالتمام والكامل على آخر لقاء، يجدد فريقا كريستال بالاس وليفربول الموعد مع مواجهة جديد.

حيثما التقى الفريقان في مواجهة ودية، ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد، انتهت بفوز الريدز.

ورغم التفوق التاريخي الكبير لـ الليفر في المواجهات، إلا أن مفاجآت النسور تكون حاضرة أحيانًا.

وقد يستفيد الضيوف، من الاهتزاز الفني “النسبي” لكتيبة ليفربول بعد رحيل أبرز نجومه ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.

ولكن تبقى الرغبة الكبيرة رفقاء صلاح في استعادة لقب الـ Premier League.

بعد خسارته في الموسم الماضي في الجولة الأخيرة لحساب غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

فضلًا عن البداية المتميزة للموسم بحصد لقب درع الاتحاد الإنجليزي “الدرع الخيرية” من أمام السيتيزن.

كانت آخر مواجهة جمعت Liverpool vs Crystal Palace قد انتهت بفوز الريدز (3-1).

وذلك في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

في البداية نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات الجولة 2 :

هذا، ومن المقرر أن تنطلق مباريات الأسبوع الثاني من البريميرليج 2023 مساء السبت 13 أغسطس 2022.

حيثما تخوض الأندية الكبار في البطولة العريقة، لقاءات قوية.

تبدأ يوم السبت بـ مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ، وفي نفس التوقيت تقام مباراة أرسنال وليستر سيتي .

قبل أن يختتم اليوم بـ مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد .

وستكون قمة مباريات الأسبوع يوم الأحد 14 أغسطس، مع ديربي لندن، حيث مباراة تشيلسي وتوتنهام .

نادي ليفربول

نستهل تغطيتنا مع نادي ليفربول الإنجليزي ، المتعثر من الجولة الافتتاحية في المسابقة الإنجليزية.

حيثما سقط الفريق في فخ التعادل مع مضيفه فولهام.

ما دفعه إلى احتلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد نقطة واحدة وصافي (0) هدف.

في الموسم الماضي، فقد Liverpool FC لقب البطولة، بفارق نقطة عن المان سيتي.

إذ حصد 92 نقطة وصافي (68) هدفًا، مقابل 93 نقطة وصافي (73) هدفًا للسيتيزن.

أما على الصعيد التاريخي، فكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، تمتلك رقمًا مميزًا.

فالريدز يحتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي.

برصيد 19 لقبًا و14 مرة كوصيف، يفصله لقب وحيد من أجل معادلة رقم مانشستر يونايتد.

نادي كريستال بالاس

في المقابل، يخوض نادي كريستال بالاس الإنجليزي مشاركته الـ14 في البطولة الإنجليزية الأقوى أوروبيًا وعالميًا.

ويرغب هو الآخر في تقديم مستوى متميز، في ظل ندرة الإنجازات بالنسبة لـ”الزجاجون”.

فخلال 13 مشاركة سابقة، كانت أفضل نتائج Crystal Palace F.C احتلال المركز العاشر.

وذلك خلال موسم 2015/2014 ، والذي توج به نادي تشيلسي.

أما في الموسم الحالي، فالنسور يحتلون المرتبة الـ16، بلا رصيد من النقاط وصافي (-2) هدف.

وذلك بعد خسارته في الأسبوع الأول من ضيفه أرسنال.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

على صعيد المواجهات التاريخية بين كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي ، فبحسب متابعتنا في “ثقفني”، التقى الناديان 26 مرة من قبل.

فاز ليفربول في 18 مباراة، فيما حقق كريستال بالاس الفوز في 5 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات Liverpool vs Crystal Palace فكانت فوز الريدز (7-0).

حصل ذلك خلال لقاء الذهاب من الدوري الإنجليزي موسم 2021/2020.

مثلت تلك النتيجة، أكبر انتصار لـ ليفربول ضد كريستال بالاس في مواجهات الجانبين.

بينما كان الفوز الأكبر لـ كريستال بالاس ضد ليفربول بنتيجة (3-1).

تحققت تلك النتيجة مرتين، وذلك خلال مواجهتي البريميرليج في موسم 2015/2014.

موعد مباراه ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الثانية للريدز في الدوري الإنجليزي ، مساء الاثنين، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت إنجلترا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة ليفربول وكريستال بالاس ، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ) تكليف الحكم الإنجليزي بول تيرني بإدارة اللقاء.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المباراة، وذلك من خلال قناة beIN Sports 1 HD Premium إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس ، فسيكون المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي .

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور السابقة، كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس عن موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول والقنوات الناقلة ، علاوة على نتائج وترتيب الفريقين في النسخة الجديدة من البريميرليج ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة العريقة، وأخيرًا تاريخ مواجهات كريستال بالاس وليفربول .