دوت الخليج -

العراق ينسحب من بطولة رومانيا للتنس

أعلن اتحاد التنس الأرضي في العراق، اليوم الخميس، عن انسحاب فريقه من بطولة رومانيا للتنس الأرضي بسبب مواجهة مع الفريق الإسرائيلي. العراق ينسحب من بطولة رومانيا للتنسأعلن اتحاد التنس الأرضي في العراق، اليوم الخميس، عن انسحاب فريقه من بطولة رومانيا للتنس الأرضي بسبب مواجهة مع الفريق الإسرائيلي. وقال ماجد العكيلي رئيس الاتحاد في بيان صحفي: "انسحب زوجي الفريق العراقي وهما اللاعبان نصر مهدي ومحمد المهدي لرفضهما مواجهة فريق الكيان الصهيوني".وفق موقع روسيا اليوم وأضاف أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة فريق الكيان الصهيوني، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي بدأت أمس الأول".

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