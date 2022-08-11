انت الان تتابع خبر "كنت حاسس أني هخسر أمام الأهلي وأنا عايز حقي" حسام حسن يصرح بقوة ودون خوف عقب مباراة الأهلي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وجه نجم الكرة المصرية العميد حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري رسالة صريحة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز.

وسيطرت على حسام حسن حالة من الحزن الشديد نتيجة ما تعرض له (وفقا لما قاله) خلال مباراة فريقه أمام النادي الأهلي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «مبروك للأهلي الأهلي ليس طرفًا، ولكن (فيه ناس عايزة تبوظ شغل الناس اللي بتتعب.. أنا مش عايز منتخب ومش عايز حاجة، بس أنا تم تهديدي على خط الملعب، أنا عاوز حقي.. في الشارع دا تهديد ويستدعي محضراً، لكن في الملعب مين يجيب لي حقي».

وتابع حسام حسن: «خدمت الكرة المصرية وأنا مش واخد حقي في أي حاجة، وبكلم رئيس الوزراء لأن اتحاد الكرة أو الوزير مش هيجيب لي حقي، الحكم عمل كل اللي هو عايزه حسب علينا ضربة جزاء ولغى الهدف بتاعنا ومساعد الحكم اتكلم معي بأسلوب غير لائق وقال لي أنا هخليك تشطب كورة».

وأضاف حسام حسن غاضبًا :«ابقوا قابلونى لو أخدت حقي من مساعد الحكم».

وقال حسن إنه كان لديه إحساس بالخسارة أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الثلاثين من الدورى، والتى انتهت بالخسارة بهدفين نظيفين.

وقال حسن فى المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان جوايا إحساس بنسبة 99% إننا هنخسر لكن دون أن يصل إحساسى للاعبين حتى يبذلوا أقصى ما لديهم فى المباراة"، مضيفا: "كنت عامل حسابي بنسبة كبيرة إننا ممكن نخسر". وأضاف العميد أنه قبل المهمة الفنية لفريق المصرى فى توقيت صعب، لأنهم يحبون المصري وجمهور بورسعيد.