انت الان تتابع خبر بعد الفوز على المصري.. مباراة الأهلي المقبلة في الدوري أم الكأس والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بهدفين دون رد، فاز الأهلي على المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

هدفي الأهلي سجلهم رامي ربيعة من ركلة جزاتء، وحسام حسن من هجمة مرتدة منظمة في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 62 بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع امتلاك المارد الأحمر لمباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

مباراة الأهلي المقبلة غير محددة حتى الأن بسبب غموض موقف الفريق من الاستمرار في كأس مصر 2022.

فحسب جدول المباريات، مباراة الاهلي المقبلة ستكون بمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، في دور الـ16 لبطولة الكأس، لكن مجلس إدارة النادي كان قد قرر مقاطعة بطولتي السوبر المحلي وكأس مصر بسبب أحداث مباراة فاركو الأخيرة.

لو لم يلعب الأهلي مباراته أمام المقاصة في الكأس ، فستكون مباراته المقبلة بمواجهة الإسمايعلي يوم 21 أغسطس، في لقاء مؤجل من الجولة 18.