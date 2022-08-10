مساء اليوم الموعد مع مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت

تتجدد المواجهة بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت، يوم الأربعاء، في لقاء فاصل أيضا على أحد الألقاب الأوروبية «كاس السوبر الأوروبي»، بعدما تُوج الفريق الألماني في الموسم الماضي بثاني ألقابه الأوروبية.

وأحرز آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي لقب الدوري الأوروبي بعد 42 عاما من الفوز بنفس اللقب ولكن بالمسمى القديم للبطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما تُوج في الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر محققا رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة النهائية.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي:



موعد مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي

تقام مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء، الموافق 10 أوت 2022، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 توقيت تونس ، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي

تذاع مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1.

ملعب مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي

يستضيف الاستاد الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي.

معلق مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي

يعلِّق حسن العيدروس على مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي.