إرضاءً لغرور عائلة جليزر.. حساب مانشستر يونايتد ينشر فيديو صادم ضد رونالدو، وجماهير النادي غاضبة

انت الان تتابع خبر إرضاءً لغرور عائلة جليزر.. حساب مانشستر يونايتد ينشر فيديو صادم ضد رونالدو، وجماهير النادي غاضبةوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-ارتبك مُشجعوا مانشستر يونايتد بعد أن نشر النادي مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو وهو يتلقى صيحات الاستهجان بصوت عالٍ قبل هزيمة الشياطين الحمر أمس الأحد أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

وتم استدعاء رونالدو إلى قائمة الفريق ولكن لم يُشارك في التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق جراهام بوتر، حيث شارك في اللقاء بالدقيقة ال53 بديلًا لفريد.

صيحات الاستهجان تُطارد كريستيانو رونالدو

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر "تويتر"، يمكن سماع جماهير يونايتد وهم يُرحبون بحماس باللاعبين على أرض الملعب قبل مباراة برايتون، لكن المزاج سرعان ما يتغير عندما يخرج رونالدو من النفق وسرعان ما تحولت تلك الهتافات إلى سخرية.

وكتب أحد المشجعين: "اللعنة، لقد أطلقوا صيحات الاستهجان عليه".

ونشر مشجعًا آخر أعرب عن استياءه من صيحات الاستهجان ضد رونالدو قائلًا: "صيحات الاستهجان للاعب الذي يريد الرحيل بسبب قلة الطموح ولكن لا تستهزئ باللاعبين الذين استضافونا في فترة الجفاف هذه التي استمرت 5 سنوات".

وتابع: "قاعدة المعجبين هذه تتماشى مع فلسفة عائلة جليزر".

لماذا يواجه رونالدو غضبًا عارمًا من جماهير يونايتد؟

تراجعت شعبية رونالدو في القاعدة الجماهيرية لليونايتد منذ أن أوضح أنه يريد ترك النادي بعد 12 شهرًا فقط من عودته المثيرة، حيث أبلغ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا النادي برغبته قبل فترة وجيزة من جولة الفريق قبل الموسم والتي غاب عنها رونالدو.

وارتبط الدون بالإنتقال إلى تشيلسي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، قبل أن يرفض الجميع فرصة التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق.

وتحدث تين هاج عن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عقب الهزيمة أمام برايتون قائلًا: "عليه بذل المزيد من الجهد لاستعادة لياقته الكاملة".

وقال الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر يستغرق وقتًا ولا يمكنك إجباره على شئ، لقد قضى أسبوعًا واحدًا في التدريب".