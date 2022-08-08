نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «قمة المواجهات».. موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة ، تستكمل مساء الثلاثاء 9 أغسطس 2022، مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، والتي انطلقت يوم الاثنين، وفي إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، لقاء ناري من العيار الثقيل، يعد بحق قمة لقاءات الأسبوع، يجمع فريقا مصر المقاصة والزمالك ، حيث يسعى كلا الفريقان للفوز، الأول من أجل التشبث بآخر آمال البقاء “الصعب” في المسابقة، والأخير لتأمين اللقب رقم 14 والثاني على التوالي للبطل.

نتناول خلال السطور القادمة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس ، بشأن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم 63 من بطولة الدوري العام المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة .

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تحت عنوان “أكون أو لا أكون”، يرفع ناديا مصر المقاصة والزمالك الشعار.

وذلك في مواجهة الثلاثاء بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2022/2021.

والذي تنطلق أولى مبارياته يوم الاثنين، بمواجهتين تلعبان في توقيت واحد.

تجمع الأولى طلائع الجيش وإيسترن كومباني ، أما الثانية فتقام بين سيراميكا كليوباترا وإنبي.

حيثما يطمح الفارس الأبيض إلى النقاط الثلاث، مع أجل توسيع الفارق مع منافسيه بيراميدز والأهلي .

بالإضافة إلى الاقتراب من تحقيق الدرع رقم 14 والثاني على التوالي كما أسلفنا.

فيما يصطدم طموح الأبيض، برغبة كبيرة لدى مصر المقاصة في البقاء.

وهي رغبة أشبه بالمستحيلة، مع وضعية الفريق الفيومي الحالية، والذي يجعل هبوطه “مسألة وقت” لا أكثر.

كان مواجهة مصر المقاصة والزمالك في الدور الأول، قد انتهت بفوز صعب للأبيض بهدف نظيف.

إليكم أولًا جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة 30 :

نشير إلى أن الأسبوع الثلاثين من الدوري العام المصري ، سيشهد مواجهات قوية وحاسمة للفرق الكبرى.

تبدأ يوم الثلاثاء بـ مباراة غزل المحلة وبيراميدز ، إضافة إلى مواجهة القلعة البيضاء والمقاصة.

ثم تستكمل يوم الأربعاء 9 أغسطس 2022، بـ مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

قبل أن تختم الخميس 10 أغسطس 2022، بديربي ساحلي مثير حيث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

نادي الزمالك

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الزمالك المصري.

والذي يقترب بشدة من اللقب الرابع عشر له في بطولة الدوري العام المصري.

إذ يعتلي حاليًا صدارة ترتيب المسابقة العريقة برصيد 69 نقطة وصافي (28) هدفًا.

وخلال الموسم الحالي، نجحت مدرسة الفن والهندسة في الفوز بـ22 مباراة والتعادل في 3 أخرى.

ولكن خسر الفريق 4 مواجهات، من أصل 29 جولة خاضها.