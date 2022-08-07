موعد مباراة الزمالك القادمة وجميع المباريات المتبقية للزمالك في الدوري ٢٠٢٢

يشهد الدوري المصري منافسة مثيرة ما بين الزمالك والأهلي وبيراميدز خلال هذا الموسم على تحقيق درع الدوري، ومن المنتظر بشكل كبير أن جماهير الفارس الأبيض أنهم قريبين من الفرحة بتحقيق الدوري الثاني على التوالي، وبناء على ذلك نجد أن هناك اهتمام بمعرفة موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

موعد مباراة الزمالك القادمة

بعد أن انتهت مباراة نادي الزمالك بفوزه الكبير على الجونة بمعلبها بأربع أهداف مقابل هدف، فوجدنا أن نادي الزمالك قد بعد بعض الشيء بالمنافسة عن أقرب أخصامه، وإليكم موعد مباراته القادمة بالصورة الآتية:

يوم الثلاثاء الموافق 9-8 في تمام الساعة 9 سيواجه نادي الزمالك صاحب المركز الأولى نادي مصر المقاصة صاحب المركز الأخير بالدوري، ومن المتوقع أن نادي الزمالك على أعتاب تحقيق الثلاث نقاط من تلك المباراة.

وسيغيب عن نادي الزمالك بسبب الطرد إمام عاشور، حيث يعتبر إمام عاشور أحد الركائز الهامة بتشكيلة البروفيسور فيريرا.

المباريات المتبقية لنادي الزمالك بالدوري

إليكم القائمة النهائية لمباريات الزمالك بالدوري بالصورة الآتية:

سيواجه نادي الزمالك في كأس مصر الإسماعيلي يوم 15-8 في تمام الساعة 8.

وبعد ذلك سيبدأ مشواره في تحقيق بطولة الدوري مع فريق فاركو يوم السبت الموافق 19-8 في تمام الساعة 6 ونصف.

بينما سيواجه الزمالك الاتحاد السكندري في يوم 23-8.

وفي يوم 26-8 سيواجه نادي الزمالك المصري.

ويختتم مباريات الزمالك بفريق ايرتسون في يوم 29-8.

نادي الزمالك يبتعد بالصدارة عن أقرب منافسيه، وهو بيراميدز صاحب المركز الثاني، فالزمالك لديه 69 نقطة من 29 مباراة، وبيراميدز لديه 62 من 29 مباراة، وذلك بفارق 7 نقاط.

بينما يأتي النادي الأهلى في المركز الثالث بعدد من النقاط يصل إلى 56 نقطة من 27 مباراة، ولديه مباراتين مؤجلتين، وسينافس بيراميدز بقوة على المركز الثاني في حال تحقيق الزمالك لبطولة الدوري، وهذا هو المنتظر.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري، كما سردنا كافة مباريات الزمالك في شهر 8، ومن الممكن أن يتم حسم المنافسة في خلال جولتين، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب خبراء التحليل.