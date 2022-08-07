الان ŇÔŴ 2nd الشوط الثاني... بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 2022-08-07 يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر
مباراة الاهلي بث مباشر، يواصل الاهلي طريق معاناته في الدوري المحلي بنسخته الجارية، بلقاء صعب فنياً امام الاتحاد السكندري، بحثاً عن تحقيق فوز غائب منذ فترة طويلة، حيث لم يعرف الاهلي طعم الفوز منذ فترة طويلة، ويحقق نتائج لا تليق بتاريخه وتعادلات مستمرة امام فرق منتصف جدول الدوري وبالقاع، حيث هناك تراجع في الاداء ملحوظ من قبل الجميع، ويأتي ذالك بسبب كم الاصابات التي يعاني منها الاحمر مؤخراً وانتهاء الموسم لأكثر من لاعب كان يتم الاعتماد والضغط بشكل متواصل عليهم وتم استنزاف المعدل البدني كاملاً لهم، وسيعمل علي الخروج بأقل الخسائر في لقاء زعيم الثغر، مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد كورة بلس.
بث مباشر الاهلي يلا شوت
بث مباشر الاهلي بدون تقطيع، لا جديد يذكر بعدما تعرض الاهلي للاخفاق في مباراته الآخيرة في الجولة الثامنة والعشرين الماضية في لقائه امام فاركو الذي انتهي بنتيجة التعادل سلبي بين الفريقين لتكون ثاني مواجهة علي التوالي يتعرض فيها الشياطين الحمر لنتيجة التعادل بعدما تعثر ايضا امام المقاولون العرب، وفقد الأهلي المنافسة علي الايجيبشن ليج بنسبة كبيرة واصبحت المنافسة مقتصرة الان بين غريمه التقليدي الزمالك وبيراميدز، لكن هناك هدف يعمل عليه المارد الاحمر في المباريات المتبقية له وهو محاولة انهاء الموسم في المركز الثاني علي الاقل لتحسين صورته امام الجميع، مباراة الاهلي اليوم بث مباشر.
ماتش الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري live، ستكون اولي مباريات الاهلي اليوم امام الاتحاد السكندري التي سيخوضها بفريق الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة وذالك تنفيذاً لقرار مجلس الادارة بقيادة محمود الخطيب بإستكمال ما تبقي من المسابقة بالصف الثاني اعتراضاً علي قرارات اتحاد الكرة والظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق في المباريات الآخيرة، خاصة بعدما تم الغاء هدف بيرسي تاو بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو، الذي كان في مواجهة فاركو الماضية والتي كان كفيل بأن يحافظ علي حظوظ القلعة الحمراء في المنافسة علي اللقب، بث مباشر الاهلي يلا شوت حصري.
يلا شوت بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي بث مباشر. عاد صلاح محسن إلي قائمة الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري وذالك بعد شفائه من الاصابة وبالتالي متوقع بأن يدفع به ريكاردو سواريش مدرب الفريق بشكل اساسي تنفيذاً لقرار بيبو بالسماح بمشاركة اللاعبين العائدين من اصابات في المباريات المقبلة، ولم يملك المدرب البرتغالي اي معلومة عن اللاعبين الذي يمتلكهم حالياً وسيعتمد علي مدرب الناشئين بالتأكيد، لكن من ناحية آخري سيكون عماد النحاس مدرب الاتحاد تحت ضغط هو الآخر وسيرتبك لعدم دراسة الناشيئن بالصورة الصحيحة لنتابع اي من السيناريوهات المطروحة ستحدث، بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري 365 كورة.
بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري يوتيوب
تعقد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاحد الموافق 7 من شهر اغسطس، علي ان تكون مباراته التالية يوم الاربعاء المقبل امام المصري البورسعيدي، بث مباشر الاهلي يلا لايف
- 9:00 بتوقيت مصر
- 11:00 بتوقيت الامارات
- 10:00 بتوقيت السعودية
- 9:00 بتوقيت الجزائر
- 10:00 بتوقيت العراق
- 9:00 بتوقيت السودان
الاهلي بث مباشر يلا كورة
تستضيف ارضية ملعب برج العرب بالاسكندرية احداث المباراة الذي تم تحديد لها التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة ليكون موعد انطلاقها، وستكون منقولة مباشرة عبر قناة on time sport 1 hd بتعليق محمد الكواليني، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري من خلال موقعنا، حيث سنقوم بتغطية متميزة لحظة بلحظة لاحداث اللقاء
قبل انطلاقة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري دعونا نعرف ماذا قدم الثنائي في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث سنجد بأن الاهلي حاليا في المرتبة الثالثة برصيد 56 نقطة أقل الفرق المشاركة في المباريات بواقع 26 لقاء ومازال له مباراة مؤجلة امام الاسماعيلي، فاز الأحمر في 16 وتعادل في 8 مواجهات حيث زادت نتائج التعادل بشكل كبير في الأيام الأخيرة وتلقي ثلاث هزائم سجل 51 هدف واستقبل في شباكه 21، من زاوية أخرى يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر الغير متوقع منه مطلقاً برصيد 33 نقطة تحصل عليهم بعد الفوز 8 لقاءات وتعادل في 9 مواعيد، وخسر في 11 مواجهة، وسيتطلع زعيم الثغر الليلة علي استغلال تراجع الشياطين الحمر من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تحسن من وضعه في الجدول.
علامات استفهام كبيرة علي اداء الحكام في مباريات الاهلي بالتحديد في الآونة الاخيرة بالدوري، لكن تستمر الحكام المصريين في ادارة مباريات الاحمر حيث اعلن اتحاد الكرة عن اسناد مهمة تحكيم لقاء الاهلي والاتحاد السكندري إلي الحكم الدولي ابراهيم نور الدين ويعاونه يوسف البساطي واحمد توفيق واحمد ناجي، بينما يجلس علي تقنية الفيديو حكم كبير آخر وهو محمود البنا ويجاوره شريف عبد الله مساعد لحكم الفيديو، حيث ستعمل هذه الاسماء علي خروج اللقاء بأفضل صورة بدون اي اخطاء لاحتواء غضب الجماهير الاهلاوية
يتواجد في قائمة الاهلي التي اعلن عنها ريكاردو سواريش ثلاثة محترفين علي رأسهم الدبابة أليو ديانج ولويس ميكيسوني بجانب بيرسي تاو ومتوقع بنسبة كبيرة بأن يدفع بهم البرتغالي نظراً لكونهم اصحاب خبرة عن اللاعبين الناشئين، وتم الاستقرار علي استبعاد محمد الشناوي من المباريات المقبلة ليحل محله مصطفي شوبير او علي لطفي لم يتم الاستقرار من بين الثنائي حتي هذه اللحظة.
بدأت جماهير الاهلي الحاصلة علي تذاكر المباراة بالتوافد بمدرجات ملعب الإسكندرية من اجل مؤازرة الناشئين وتقديم الدعم المعنوي الكافي لهم التي سيكون عليهم ضغط كبير لأول مرة يشاركوا بدل الفريق الاساسي، بناء علي رغبة الجمهور نفسه التي طلب بإراحة الصف الاول بسبب تعرضهم للارهاق مما يسبب تراجع نتائج الفريق في المباريات الماضية، ولم يعلن حتي الآن مستر سواريز او عماد النحاس عن تشكيلتهم للقاء.
وصلت حافلة الاهلي والاتحاد السكندري نحو ملعب المباراة منذ قليل ويخوض الآن الفريقين تدريبات علي الملعب الرئيسي من اجل الدخول إلي اجواء اللقاء وتجنب الاصابات خاصة النادي الأهلي الذي يعاني من كم اصابات مرعبة ولا يوجد مكان داخل المستشفي لإنضمام لاعب آخر، وتبدو اختيارات البرتغالي والنحاس مبهمة حتي وقتنا الحالي حيث تأخروا كثيراً في الاعلان عن العناصر التي ستشارم ولم نعلم السبب.
استقر سواريش علي الـ 11 لاعب التي سيبدأ بهم مباراة الاتحاد السكندري حيث دفع بأحمد سيد غريب كرأس حربة، وفي خط الوسط الهجومي يشارك الرباعي ديانج كما توقعنا ويعاونه محمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق، ويتواجد رامي ربيعة في قيادة خط الدفاع ويجواره محمود متولي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد اشرف بإعتبارهم عائدين من اصابات مختلفة، حيث فضل البرتغالي عدم الاعتماد علي الناشئين دفعة واحدة لتجنب الهزيمة، ويبدأ علي لطفي في حراسة عرين الاحمر
اطلق نور الدين صافرته معلناً عن بداية احداث الشوط الاول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، لحظة انتظرناها كثيراً وقد جائت الان، هدف الفريقين هو تحقيق الانتصار ولا يوجد مجال للتراجع، لنتابع سوياً هل سينجح المارد الاحمر في كسر سلسلة التعادلات والنتيجة السلبية، ام سيكون للاتحاد رأي آخر؟ سنعرف الرد القاطع علي هذا التساؤول.