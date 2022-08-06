موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر

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عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس للشباب 2022 القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر ، ينتظر عشاق الكرة العربيه مباراة هامة تجمع بين المنتخب المصري و نظيره المنتخب السعودي ، في المباراة التي تجمع بينهما مساءً غد الأحد على استاد مدينه الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية ضمن نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنه.

مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس

بدأ الفراعنه بمشوار دور المجموعات عندما قابل منافس شرس أمام نظيره العماني وحقق الفراعنه بفوز مثير بهدف دون رد في الجولي الأولي في بطولة كأس العرب.

المباراة الثانية

فاز الفراعنة على نظيره الصومالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية في بطولة كأس العرب.

المباراة الثالثة

ليتأهل الفراعنة إلى دور ربع نهائي كأس العرب ليواجهة أسود الأطلسي “المغرب ” وتقدم أسود الأطلسي مٌبكرًا على الفراعنة بالهدف الأول في مرمي أحمد نادر.

ليتاعادل الفراعنة وسجل حواش هدف التعادل في مرمي المغرب ليقلص النتيجة ، ويحرز صلاح مصطفي الهدف الثاني .

المباراة الرابعة

ليضرب الفراعنه موعدًا مع منتخب محاربي الصحراء في نصف نهائي كأس العرب .

وفاز الفراعنة منتخب مصر على نظيره محاربي الصحراء ” منتخب الجزائر ، بثلاثية مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة نصف نهائي كأس العرب.

ليضرب الفراعنة موعدًا أمام منتخب السعودية في نهائي كأس العرب في موعدًا ينتظرة عشاق الكرة القدم العربية .

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد خط الدفاع: طارق علاء، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش خط الوسط: صلاح الدين

رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم ورأفت خليل خط الهجوم: خالد محمد.

تعرف على تشكيل منتخب السعودية أمام منتخب مصر في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

من خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

وفي خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

وعلى خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

موعد مباراة منتخب مصر والسعودية في نهائي كأس الشباب

تنطلق المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره السعودي في نهائي بطولة كأس العرب تحت العشرين عامًا ، مساءً غد الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2022 ، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 7.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

تنقل المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره السعودي في نهائي البطولة العربية تحت عشرين عامًا العديد من القنوات العربية ومنهم قناة ssc الناقل الرسمي لبطولة كأس العرب بجانب الرياضية المغربية والرياضية العراقية بجانب ستنقل على قناة الكأس بجانب ستنقل المباراة على أون تايم سبورت 3 في مصر.