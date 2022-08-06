الان Live psg بدون تقطيع.. بث مباشر باريس سان جيرمان وكليرمونت يلا شوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة باريس وكليرمون فوت بث مباشر اليوم 6-8-2022 الاسطورة لايف

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مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت بث مباشر

رياض -احمد صلاح- مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون بث مباشر اليوم يلا شوت، يحتضن ملعب جبريل مونتبيد معقل المستضيف الوافد قبل موسمين إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى كلير، ماتش في غاية القوة والأهمية، عندما يحل حامل اللقب psg بكامل نجومه ضيفاً غليه في الجولة الأولى من البطولة الفرنسية التي انطلقت أمس الجمعة، ويسعى الفريق الباريسي بقيادة الأسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي في تدشين أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الحفاظ على اللقب، وتحت القيادة الفنية الجديدة بعد رحيل بوكتينيو .. رابط مشاهدة مباراة باريس اليوم مباشرة يوتيوب تويتر.

بث مباشر ماتش باريس الان live، بعد أيام قليلة من التتويج بلقب السوبر الفرنسي على حساب نانت في تل أبيب، يفتتح بي إس جي مواجهاته في بطولته المفضلة اليوم أمام فريق صاعد حديثاً لدوري الأضواء، ويأمل النادي الباريسي في الظهور الجيد تحت قيادة جالتيه المدير الفني الجديد، والمدير الفني أوكامبوس ا الذي جاء خلفاً للبرازيلي ليوناردو، وكشفت تصحيفة ليكيب، اليوم السبت، عن سر استبعاد كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من مباراة كليرمون فوت في افتتاح الدوري الفرنسي. وبحسب الصحيفة فإن إيكاردي لم يتعرض لأي إصابة عضلية، لكن جالتيه استبعده من المباراة لأسباب شخصية، ومنحه فرصه لحل مشاكله الزوجية مع واندا نارا .. بث مباشر باريس وكليرمون اليوم.

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بث مباشر باريس وكليرمون يلا شوت، يفتقد فريق باريس سان جيرمان عدد من اللاعبين البارزين في مواجهته الأولى ضد كليرمون لأسباب مختلفة، وأبرز الاسماء هي “كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – أندير هيريرا – ريناتو سانشيز – رافينيا – إدريسا جايا – دراكسلر – كورزاو – لوتيليه”، وضم الفريق الباريسي عدد من الصفقات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الفريق، يأتي في مقدمتها لاعب الوسط فيتنينا القادم من صفوف بورتو البرتغالي والذي سيكون اساسياً في التشكيل الرسمي للفريق الباريسي اليوم.

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم

أعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به بطل النسخة السابقة من الدوري الفرنسي مباراته الهامة ضد كليرمون، حيث سيعتمد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – بريسنيل كيمبيمبي.

الوسط: أشرف حكيمي – ماركو فيراتي – فيتينيا – نونو مينديز.

الهجوم: سارابيا – ميسي – نيمار.

ماتش باريس بث مباشر

باريس وكليرمون الان مباشرة يوتيوب، ألتقيا الفريقان في الموسم الماضي في لقاءين فقط طوال تاريخهما، حقق باريس الفوز في كليهما بنتائج ثقيلة، 4-0 و 6-0، نظراً فإن الفريق سيكون في طريق مفتوح لتسجيل النقاط الثلاثة التي تمنحه ثقة كبيرة في مستهل مشواره بالبطولة.

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باريس سان جيرمان هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، حيث يمتلك الفريق الثلاثي المرعب قيادة ميسي ونيمار ومبابي، حيث سيكون الأخير غائب عن المواجهة الافتتاحية بسبب الإصابة، وهو نفس السبب الذي لم يمنحه شرف المشاركة في السوبر الفرنسي ضد نانت.