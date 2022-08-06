الان ŇÔŴ 1st Live بدون تقطيع.. بث مباشر باريس سان جيرمان وكليرمونت يلا شوت yalla psg|| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت بث مباشر اليوم 2022-08-06 يلا شوت

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت بث مباشر
مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر، يفتتح باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بلقاء لن يكون سهل علي الاطلاق من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق كليرمونت، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص اول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة المفضلة والمحببة له، حيث اصبح يسيطر عليها في هيمنة واضحة بشكل كبير في السنوات الآخيرة، حيث تمكن من حسم لقب النسخة الماضية بفارق كبير عن اقرب المنافسين وقبل انتهاء الموسم بعدة اسابيع، ويتطلع ان يكرر الامر هذه السنة خاصة مع التدعيمات التي ابرمها في الميركاتو الصيفي واصبح يمتلك فريق قوي قادر علي المنافسة علي جميع البطولات، بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم.
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بث مباشر باريس سان جيرمان بدون تقطيع، يخوض لاعبو باريس سان جيرمان موقعة كليرمونت بدفعة معنوية كبيرة تلقوها بعد التتويج بأول الالقاب الرسمية لهم في الموسم، عندما تقابلوا وجهاً لوجه امام فريق نانت يوم الاحد الماضي في نهائي السوبر الفرنسي، وتمكنوا من سحقه برباعية نظيفة وتوجوا بالبطولة عن استحقاق وجدارة في مباراة شاهدنا فيها متعة وكرة قدم حقيقية، حيث استفاد باريس كثيراً من المعسكر التي استمر لمدة شهر متواصل في اليابان وتم عقد فيه لقاءات ودية علي اعلي مستوي، حيث لم نشعر بأنها بداية موسم بالنسبة لهم وظهروا بفورمة جيدة، مشاهدة مباراة باريس اليوم.
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت live، لم تنتهي فترة الانتقالات الصيفية بعد بالنسبة لباريس سان جيرمان حيث اعلن الفريق في الساعات الاولي من اليوم السبت التعاقد مع اللاعب ريناتو سانشيز لمدة خمس سنوات قادماً من صفوف ليل الفرنسي، بالرغم من ان اللاعب البرتغالي كان قريب من الانضمام لصفوف ميلان الايطالي إلا انه ابدي رغبة نهائية باللعب لصفوف باريس، وقد اعبر اللاعب عن سعادته بالتواجد هنا رفقة الكبار، ووعد الجماهير الفرنسية بأنه سيبذل قصاري جهده من اجل التنافس علي البطولات، بث مباشر باريس سان جيرمان يلا شوت حصري.
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مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر، يستمر غياب كيليان مبابي عن المشاركة في المباريات الرسمية حيث تم التأكد من انه لن يكون متواجد في لقاء كليرمونت وتم استبعاده من القائمة النهائية من البي اس جي بسبب الاصابة العضلية التي يعاني منها، اللاعب الفرنسي الذي لم يشارك ايضاً في لقاء السوبر الماضي لكنه كان جاهز طبياً وكان يعاني من الايقاف لتراكم البطاقات، لكن تضم قائمة باريس لمباراة كليرمون الارجنتيني ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا بجانب سيرخيو راموس، القوة الضاربة التي يعتمد عليها اليوم من اجل تحقيق العلامة الكاملة، بث مباشر باريس سان جيرمان 365 كورة.
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باريس بث مباشر، ستعقد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت اليوم السبت في السهرة حيث ستكون آخر المباراة، مسك ختام اليوم المليئ بالمباريات النارية، حيث سيكون موعد انطلاقة اللقاء كالآتي، بث مباشر البي اس جي.
- 9:00 بتوقيت مصر
- 10:00 بتوقيت السعودية
- 8:00 بتوقيت الجزائر
- 11:00 بتوقيت الامارات
- 9:00 بتوقيت السودان
- 10:00 بتوقيت العراق
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باريس سان جيرمان بث مباشر الان
تستقبل ارضية ملعب جبريل مونتبيد احداث اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، وسينقل بصورة حصرية علي قناة bein sports 2 hd وتم تكليف جواد بدة بمهمة التعليق علي احداث اللقاء، ويمكنكم متابعة بث مباشر باريس سان جيرمان وكليرمونت من خلال موقعنا، حيث سنقوم بتغطية متميزة لاحداث اللقاء.
عرضنا عليكم كافة التفاصيل التي تخص مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت بث مباشر عن طريق تقديم موعد اللقاء بتوقيت اكثر من دولة عربية والمعلق والقنوات الناقلة، بجانب عرض الكواليس التي حدثت قبل انطلاقة ضربة البداية، وسنوافيكم بالمستجدات لحظة بلحظة.
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تفاجئت الجماهير الفرنسية في الساعات الآخيرة بقرار مثير من قبل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان وهو استبعاد ماورو إيكاردي من قائمة باريس لمباراة كليرمونت اليوم، حيث اشارت التقارير الصحفية بأن هذا القرار ليس لسبب الاصابة نافية تماماً ما يقال بشأن اصابة اللاعب العضلية التي تعرض لها في التدريبات، وقالت بأن هناك ازمات شخصية بين الطرفين، تطورت ودخلها جالتييه في العمل ليقرر عدم مشاركته في لقاء اليوم، ولم نعلم إلي متي سيستمر استبعاد المهاجم الارجنتيني
اختتم باريس سان جيرمان استعدادته النهائية لمباراة كليرمونت ويخوض اللقاء بالقائمة الكاملة حيث حشد نجومه للقاء باستثناء مبابي الغائب للاصابة ويتطلع مدرب باريس سان جيرمان في اولي مبارياته الرسمية بأن يحقق الفوز ويقتنص العلامة الكاملة لكي يكتسب ثقة جماهير الفريق الفرنسية، كريستوف جالتييه الذي جاء بدلا من بوتشتينو من اجل العودة للمنافسة علي الالقاب
بدأت جماهير باريس سان جيرمان الحاصلة علي تذاكر حضور اللقاء في التوافد بالاماكن المخصصة لهم بمدرجات ملعب جبريل مونتبيد للاستعداد لانطلاقة ضربة بداية اللقاء التي ستكون بعد دقائق قليلة حيث بدأ العد التنازلي من الان علي بداية احدث المباراة المنتظرة والمرتقبة من قبل الجميع، ويتجه الان لاعبي الفريقين نحو الاستاد للاستعداد للبداية الذي لم يفصلنا عنها الكثير وسنوافيكم بآخر المستجدات في تغطية لحظة بلحظة.
يخضع لاعبي باريس سان جيرمان وكليرمونت حالياً إلي تدريبات احمائية للاستعداد من جانب المستوي البدني للقاء الكبير المرتقب بصورة كبيرة، حيث سيتنازع كلاً منهما علي تحقيق الانتصار والخروج بالعلامة الكاملة لإكتساب الثقة من البداية علي ان نتابع ما سيحدث، ولم يعلن الجهاز الفني للطرفين عن اختياراتهم النهائية التي سيخوضوا بها اللقاء، حيث يضعوا عليها الريتوش النهائية في وقتنا الحاضر.