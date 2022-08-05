موعد مباراة مصر والسعودية نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والسعودية ، تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من المتابعين لمعرفة موعد إذاعة مباراة السعودية ومصر والتي تقام في نهائي كأس العرب للشباب تحت عشرين عام في السعودية، فيستعد استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لفتح أبوابه لاستقبال تلك المباراة النهائية والتي يترقبها الملايين من محبي كورة القدم سواء في مصر أو السعودية وكافة الدول العربية، نظرًا لأن كلا الفريقين بذل مجهود كبير للوصول إلى تلك المباراة النهائية ويسعى جاهدًا إلى الحفاظ على مجهوده ومواصلة السعي للوصول إلى الكأس النهائي.

موعد مباراة مصر والسعودية

سوف تقام مباراة مصر أمام السعودية في بطولة نهائي كأس العرب تحت 20 عام يوم الأحد القادم الموافق 7/8/2022 على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، وتنطلق الصافرة لبداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية وقناة أون تايم سبورت الرياضية.

مشوار السعودية في كأس العرب

استطاع منتخب السعودية إلى يصل إلى المباراة النهائية أمام منتخب مصر بعد أن مر بالعديد من المواجهات، حيث نجح في تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين بدون رد، وبعدها تمكن من الفوز على العراق فوزًا ساحقًا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وتغلب على منتخب اليمن في مباراة تاريخية عظيمة في ربع النهائي بعد أن انتهى الوقت الأصلي لها بالتعادل السلبي بضربات الجزاء، وواصل السعوديين إنجازاتهم وصولًا إلى المباراة نصف النهائي والتي تغلب خلالها على منتخب فلسطين بخماسية رائعة.

استعدادات مصر لكأس العرب

بدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العرب للشباب تحت عشرين عام ضمن أعضاء المجموعة الرابعة، وتمكن في دور المجموعات من الصعود لثمن النهائي متصدرًا المجموعة برصيد ستة نقاط بعد أن فاز على عمان بهدف دون رد، وبعدها على الصومال بهدفين نظيفين، ثم استمر النجاح الساحق بعد أن وصل إلى ربع النهائي وقابل الفريق المغربي وتمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وشهدت المباراة أحداث رائعة ومثيرة، ووصل إلى الدور نصف النهائي وفاز بجدارة على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف خرافية مقابل هدف واحد ليحجز مكان له في النهائي ويقابل فريق السعودية.