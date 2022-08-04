“لينكـ إلكترونيا” .. رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن .. موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

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“إلكترونيا” .. رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن .. موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية حالة من الترقب والانتظار في هذا التوقيت بشكل كبير لكي يتم التعرف على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث أنتهى الطلاب من اداء الامتحانات رسميا الخاصة بالدور الاول في يوم الخامس من شهر يوليو، ومنذ هذا التوقيت ينتظر الطلاب اعلان النتيجة بناء على تصريحات وقرارات وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسوف نرصد من خلال هذه السطور رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن وكيفية الحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن جميع المحافظات
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا خلال الساعات الماضية تفاصيل اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 لجميع الطلاب، والتي أكدت أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت خلال الأيام الماضية، وأن هذه الساعات تشهد رصد كافة النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب تمهيدا الإعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد اكدت بعض المصادر الى أن نسب النجاح الخاصة بالنتائج قد جاءت على نحو مرتفع هذا العام.
رابط موقع نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول الثانوية العامة في اليمن 2022، الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك في اطار تسهيل الحصول على النتيجة الخاصة بالطلاب، ومن المقرر ان يتم اعلان النتائج رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة بناء على البيان الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية.
كيفية استخراج نتائج الثانوية 2022 في اليمن
ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية في اليمن 2022 بسهولة الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- ومن ثم يتم اختيار المرحلة الدراسية وهي الثانوية العامة.
- ثم يتم تحديد القسم (العلمي، الأدبي).
- ادخال اسم الطالب الرباعي وكلمة المرور، ثم الضغط على عرض النتيجة.
- بعد ذلك يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة مع بيان نسبة النجاح والدرجات.
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