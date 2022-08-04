نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ومصر نهائي كأس العرب 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية ومصر نهائي كأس العرب تحت 20 عاماً، سيكون ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مسرحاً لإقامة المباراة النهائية في بطولة كأس العرب 2022 والمقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم الأحد السابع من أغسطس الجاري، وفي حضور جماهيري كبير من أجل متابعة المباراة النهائية من بطولة كأس العرب دون عشرين عاماً.

مباراة السعودية ضد مصر نهائي كأس العرب 2022

المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يأمل في الحفاظ على لقبه والفوز ببطولة كأس العرب تحت 20 عاماً مرة أخرى على حساب نظيره المصري، حيث استطاع الأخضر السعودي منذ بداية هذه البطولة أن يحقق العلامة الكاملة في دوري المجموعات بعد أن فاز على كل من: موريتانيا، والعراق، ومن ثم تمكن الأخضر السعودي من عبور ربع النهائي على حساب المنتخب اليمني بركلات الترجيح، قبل أن يتمكن الأخضر السعودي من الفوز على منتخب فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي، ليكون الأخضر السعودي طرفاً في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر فإن المنتخب المصري تمكن من تصدر المجموعة الرابعة في دوري المجموعات من البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 عاماً، حيث فاز المنتخب المصري على كل من: المنتخب العماني، ثم المنتخب الصومالي، قبل أن يتمكن المنتخب المصري من الفوز على منتخب المغرب في دور ربع النهائي، ومن ثم الفوزعلى المنتخب الجزائري في مباراة نصف النهائي في مباراة انتهت لصالح المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدف، ليكون بذلك منتخب مصر تحت 20 عاماً قد بلغ نهائي بطولة كأس العرب 2022.

موعد مباراة السعودية ومصر

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب 2022 للمنتخبات تحت 20 عاماً، حيث من المقرر أن تنطلق ضربة بداية المباراة أمسية يوم الأحد السابع من شهر أغسطس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب 2022 مساء يوم الأحد عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى، بالإضافة إلى أن قناة نايل سبورت ستقوم بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة.