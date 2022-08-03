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عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباراة السعودية ومصر بتوقيت السعودية في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام، حيث يسعى منتخب السعودية إلى مواصلة الأرقام القياسية بتحقيقه تلك البطولة خاصة بعد الفوز الكبير على منتخب فلسطين في نصف نهائي كأس العرب بخمسة أهداف دون رد، بينما نجح منتخب مصر في عبور الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة السعودية ومصر بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية ومصر بتوقيت السعودية : السبت الساعة 7:30 بتوقيت السعودية

من المرتقب إقامة مباراة السعودية ومصر يوم السبت السادس من أغسطس في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر، وكان منتخب السعودية قد واصل التقدم والتفوق بالتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب، هذا ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر والسعودية على ستاد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

توقعات نتيجة مباراة السعودية ومصر

يتوقع الجميع أن تكون مباراة السعودية ومصر قوية بين الفريقين، خاصة وأن منتخب السعودية من المنتخبات القوية، على الجانب الأخر يدخل منتخب مصر المباراة معززا بعدد من الشباب بعد تألق خاص من أحمد نادر السيد على مستوى حراسة المرمى، ويسعى المنتخب المصري على الفوز على السعودية في تلك المواجهة.

كان قائد المنتخب السعودي، مصعب الجوير قد أكد أن الأخضر السعودي عازم على التتويج ببطولة كأس العرب تحت 20 عام وأكد أن المنتخب السعودي سيحاول الإبقاء على الكأس في السعودية خاصة بعد تحقيق الفوز بخمسة أهداف دون رد على منتخب فلسطين في مباراة نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام.

يذكر أن نهائي كأس العرب للشباب ستقام وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من جانب منتخب مصر وكذلك من جماهير الأخضر السعودي في مواجهة مرتقبة بين السعودية ومصر في تلك المباراة القوية بين الفريقين في كأس العرب للشباب في واحدة من المواجهات القوية بين مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام.

هذا ونتابع معكم كل جديد حول مباراة السعودية ومصر وكافة الإستعدادات الرسمية الخاصة بمصر والسعودية في كأس العرب للشباب تحت 20 عام وسط حالة من الترقب بين الفريقين.