نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” .. نتيجة مباراة مصر والجزائر للشباب || مصر تفوز بثلاثية على الجزائر وتصعد لمواجهة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة مصر والجزائر للشباب في نصف نهائي كأس العرب للشباب “تحت سن الـ 20” التي أقيمت اليوم الأربعاء 8 مارس 2022 على أرض المملكة العربية السعودية، انطلقت صافرة افتتاح المباراة بين مصر والجزائر في الملعب الرياضي بالمدينة، الذي يحمل اسم الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحالة)، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساءً بتوقيت جرينتش، 7 مساءً توقيت الجزائر، ونقلت مباراة مصر والجزائر على قناة اون تايم الرياضية المصرية والقناة السعودية الرياضية 1، وكما يمكنكم متابعة المباريات المقبلة بين مصر والجزائر على قناة العراقية الرياضية والرابعة العراقية الرياضية.

تشكيلة مصر امام الجزائر

أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، أحمد حواش، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد السيد عوض، صلاح الدين مصطفى باشا.

تشكيلة الجزائر امام مصر

أسامة عبد الرحمن، ياسين بن حامد، ريان دهيليس، ستان بركاني،مسيل أجعودي، محمد مسعود سالم، حاجي شكال عفاري، أسامة عمر، مهدي توانتي، عبدالكريم نعماني، جورس راحو.

تثبيت نتيجة مباراة مصر والجزائر للشباب

وافتتح الجانب الجزائري التسجيل مبكرا عندما أبعد مسير العجودي الكرة من وسط الملعب ومرر أسامة عمر داخل منطقة الجزاء، وكان رد فعل المنتخب المصري قاسيا بفضل المهاجم صلاح الدين مصطفى باشا الذي ارتد من مدافع جزائري على ارتفاع 6 أمتار وسجل في الدقيقة العاشرة بعد استغلال رأسية رأفت خليل. يمكنك وضعها بسهولة على الإنترنت، حيث أضاع ماجد هاني في ظروف غامضة فرصة لتسجيل الهدف الثاني لفرعون في الدقيقة 16. بعد عرضية، سقط حبشة في القائم البعيد من الزاوية اليمنى وأفرغ الحارس المرمى، لكنه سدد بعيدًا جدًا باليسار. من ثلاث أشجار.

إذاعة ماتش مصر والجزائر

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في نصف النهائي بنتائج متعددة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، وشهدت ربع نهائي المونديال العربي مواجهتين ذات طبيعة شمال أفريقية بحتة، حيث اجتمعت مصر مع المغرب والجزائر – تونس، حيث أن الإثارة مستمرة مع نصف نهائي الكأس الجديد بين مصر والجزائر.

مباراة مصر والجزائر

دخل منتخب الشباب المصري المجموعة الرابعة إلى جانب عُمان والصومال، متغلبًا على عُمان (1: 0) والصومال (2: 0) ليتأهل إلى ربع النهائي بست نقاط، وفي المقابل، كان منتخب الشباب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة من دور المجموعات إلى جانب ليبيا ولبنان، بفوزه على لبنان (2: 1) وليبيا (3-1) ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع 6 نقاط. )، حيث واجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي في ربع النهائي وتمكن من الوصول إلى نصف النهائي بعد فوزه بهدف دون رد.

كم مرة فازت مصر على الجزائر للشباب؟