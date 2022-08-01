موعد مباراة السعودية وفلسطين بتوقيت السعودية في نصف نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية وفلسطين بتوقيت السعودية للمنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة للمواجهة الهامة للأخضر السعودي، كان منتخب السعودية قد نجح في عبور اليمن بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العرب ليتأهل لمواجهة فلسطين في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب

موعد مباراة السعودية وفلسطين بتوقيت السعودية : 4:30 مساء الأربعاء المقبل

من المرتقب أن تقام مباراة السعودية وفلسطين يوم الأربعاء الثالث من أغسطس في الرابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتقام مباراة السعودية وفلسطين على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

من المرتقب أن تنقل مباراة السعودية وفلسطين على قناة KSA Sports 1 HD وكذلك على قناة Nile sports المصرية، ويسعى الأخضر السعودي إلى الفوز على فلسطين من أجل التأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه الجزائر في نصف النهائي الأخر من كأس العرب للشباب تحت 20 عام في نفس اليوم من أجل تحديد طرفي النهائي في كأس العرب للشباب للأخضر السعودي.

توقعات نتيجة مباراة السعودية وفلسطين

من المنتظر أن يحقق المنتخب السعودي الفوز على فلسطين خاصة وأن الأرقام تشير إلى قوة المنتخب السعودي، ولكن منتخب فلسطين قد يحقق المفاجأة والفوز على السعودية في تلك المواجهة المرتقبة خاصة وأن السعودية ستحاول بكل تأكيد الفوز من الدقيقة الأولى.

يذكر أن اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تحت 20 عام قد عقدت اجتماعا الإثنين في أبها من أجل تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب للشباب واالتي تقام يوم الأربعاء، على أن تقام مباراة نهائي كأس العرب للشباب يوم الأحد المقبل.

يذكر أن السعودية قد نجحت في عبور اليمن في ربع نهائي كأس العرب للشباب بصعوبة في تلك المواجهة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في واحدة من المباريات القوية بين السعودية واليمن.

هذا وتتابع كل الأجهزة الفنية للمنتخبات مباريات كأس العرب للشباب من أجل الإستفادة من اللاعبين وإدخالهم في الفرق الأولى وتحقيق المزيد من الإنسجام في الفترة المقبلة.