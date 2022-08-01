نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بركلات الترجيح (3-1).. ملخص و نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم 31-7-2022 في كأس العرب للشباب.. المنتخب السعودي إلى النصف نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم في هذا المقال نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. والتي يلتقي فيها منتخب السعودية ضد اليمن في دور ربع نهائي كأس العرب. ويبحث المنتخب السعودي الأخضر في مباراة اليمن اليوم على فرصة تمكنه من الصعود إلى الدور نصف النهائي من خلال الفوز عليه وحصد ثلاث نقاط جديدة. ولذلك الأمر تعتبر مباراة السعودية واليمن اليوم من أبرز مباريات بطولة كأس العرب نظرًا لتساوي تكافؤات لاعبي المنتخبين. وفي غضون ذلك نستعرض معكم بشكل تفصيلي ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم.

ملخص نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم كأس العرب للشباب

فيما يلي نتناول بشكل مفصل ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. والتي يستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية التي تستضيف فعاليات بطولة كأس العرب لهذا الموسم.

نتيجة مباراة اليمن والسعودية في كأس العرب للشباب 2022

ونتابع معكم الآن تفاصيل نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر. فيما يأتي موعد المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

منتخب السعودية 1:3 منتخب اليمن

انطلقت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة اليمن والسعودية في دور ربع النهائي وتشهد الدقائق الأولى من المباراة هدوءًا في منطقة وسط الملعب.

الدقيقة التاسعة من عمر المباراة تشهد هجمة قوية من المنتخب اليمني عن طريق اللاعب عبدالله رديف الذي كاد أن يسدد الهدف الأول في شباك مرمى المنتخب السعودي ولكن الحارس يتصدى للكرة.

توقف المباراة بعد إصابة لاعب منتخب السعودية مصعب الجويري في الدقيقة العاشرة من المباراة.

الدقيقة 13 : تسديدة قوية من المنتخب السعودي ولكن تصطدم الكرة بجانب القائم الأيمن لشباك مرمى منتخب اليمن.

تمر عشرون دقيقة على مباراة السعودية واليمن ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

تسديدة قوية من اللاعب “مصعب الجويري” في الدقيقة 30 ولكن دفاع المنتخب اليمني “أحمد السوادي” يتصدى لها بشكل سريع.

المنتخب السعودي يضيع هجمة قوية عن طريق اللاعب عبد الله زين في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية واليمن بالتعادل السلبي بين المنتخبين بنتيجة 0 – 0. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفلسطيني فاز منذ قليل في مباراته بدور ربع النهائي أمام نظيره منتخب الأردن بركلات الترجيح وذلك بنتيجة 5-4. وذلك بعدما تعادل المنتخبان خلال الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1 – 1.

ملخص مباراة اليمن والسعودية اليوم في كأس العرب “الشوط الثاني”

انطلقت الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة اليمن والسعودية في الدور الربع نهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022. ونتابع معكم الآن تفاصيل نتيجة المباراة.

لاعب المنتخب اليمني “جدير التابعي” يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على الدفاع السعودي في الدقيقة 51 من المباراة.

تستمر محاولات المنتخب السعودي في الضغط على نظيره اليمني من أجل فرصة إحراز أو أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني كاد منتخب السعودية أن يسجل أول هدف له في شباك مرمى منتخب اليمن ولكن الدفاع يتصدى لها.

يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي.

تنتهي نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم في كأس العرب للشباب بتأهل المنتخب السعودي إلى دور نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم

تذاع مباراة السعودية واليمن اليوم على عدة قنوات فضائية. وفي السياق ذاته من المقرر أن يتم بث المباراة على شاشة قناة الرياضية السعودية وقناة الرابعة العراقية من خلال الترددات التالية.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد اليمن

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 (v) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

متابعة مباراة اليمن والسعودية اليوم على قناة ksa sport HD

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم

وفي إطار التعرف على نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم تجدر الإشارة إلى أن منتخب اليمن للشباب قطع تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022. بعدما نجح في إقصائه منافسه الإماراتي من البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

وعلى الجانب الآخر فقد تمكن منتخب السعودية الأخضر من الوصول إلى دور الثمانية من البطولة العربية بعدما نجح في الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 4 – 1. ليصعد بهذه النتيجة إلى الدور ربع النهائي ويودع منتخب أسود الرافدين منافسات البطولة.