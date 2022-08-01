الآن.. موعد مباراة اليمن والسعودية اليوم في كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة اليمن والسعودية اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يخوض منتخب اليمن للشباب لقاءًا هامًا مساء اليوم ضد نظيره منتخب السعودية وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب. حيث يسعى المنتخب اليمني للتغلب على منافسه الأخضر في هذا اللقاء من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي. مدركًا في ذلك الأمر صعوبة المباراة خاصة وأنها تقام على أرضه.

مباراة اليمن والسعودية اليوم

وتحمل مباراة اليمن والسعودية اليوم في كأس العرب للشباب ترقبًا كبيرًا من جماهير المنتخب اليمني الذي يأمل صعود منتخبه إلى الدور النهائي من أجل حصد لقب بطل الدوري لهذا الموسم. وفي السياق ذاته فقد نجح المنتخب اليمني في تقديم أداء متميز في البطولة هذا العام. فقد تمكن خلال مباراته الأخيرة بدور المجموعات من إقصاء نظيره الإماراتي من منافسات البطولة بثلاثية نظيفة واستطاع رفع نقاطه لثلاث نقاط نقلته إلى مواجهات دور الربع نهائي.

موعد مباراة اليمن والسعودية في كأس العرب للشباب 2022

نستعرض معكم في الآتي موعد مباراة اليمن والسعودية في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن السعودية اليوم السعودية في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 4:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية اليوم

حازت العديد من القنوات الرياضية العربية على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب للشباب هذا الموسم 2022. ومن المقرر أن يتم بث مباراة اليمن ضد السعودية اليوم على قناة الرابعة العراقية وأيضًا قناة السعودية الرياضية. بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية وقناة الكأس القطرية.

بطاقة مباراة منتخب اليمن ضد السعودية في كأس العرب للشباب

المباراة مباراة منتخب السعودية ضد اليمن البطولة دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الأحد الموافق 31-7-2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات – في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت اليمن الملعب ملعب ستاد الأمير سلطان في مدينة أبها القنوات الناقلة سيتم بث المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية ksa sport HD – قناة الكأس القطرية – قناة الرابعة العراقية

اليمن والسعودية للشباب

منتخب السعودية الأخضر قطع شوطًا قويًا أيضًا هذا العام في منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022. ووصل إلى دور ربع النهائي من البطولة بعدما نجح في التغلب على منتخب أسود الرافدين في مباراة دور المجموعات الأخيرة التي أقيمت يوم 26 يوليو الجاري على ستاد مدينة الأمير سلطان. حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب الأخضر بنتيجة 4 – 1.