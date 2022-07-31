كأس العرب لأقل من 20 سنة (ربع النهائي): تشكيلة المنتخب التونسي ضد الجزائر

يجري اليوم انطلاقا من الساعة الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب ضد منتخب الجزائر .
وقد قرر الإطار الفني بقيادة المدرب ناجح التومي التعويل على التشكيلة الأساسية التالية :
رائد قزاح
زين الدين ساسي
محمود غربال
فرج بن نجيمة (ق.ف)
رائد بوشنيبة
محمد وائل الدربالي
مالك المهري
ياسين الدريدي
عزيز عبيد
راقي العواني
بركات الحميدي
وستبث المقابلة عبر قنوات التلفزة الوطنية الثانية، السعودية الرياضية 1، العراقية الرياضية HD والعربية الرياضية
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