نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي شمال أفريقيا «الثأري».. موعد مباراة تونس والجزائر ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس والجزائر ، تختتم مساء الأحد 31 يوليو 2022 ، مباريات دور ربع النهائي من كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة ، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس، حيث يستضيف ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، مواجهة نارية، في ديربي شمال أفريقي آخر، يجمع منتخبا الجزائر وتونس ، الساعين من أجل لقب أول في المونديال العربي للخضر، مقابل لقب ثانٍ للنسور التونسية يعادل به ألقاب المغرب والسعودية .

في السطور التالية، سنستعرض تفصيلًا كل المعلومات والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة تونس والجزائر والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة السادسة “بالمسمى الجديد” من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة ، بجانب تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهما بالمسابقة، وأيضًا تاريخ مواجهات تونس والجزائر .

مباراة تونس والجزائر

مجددًا وعلى بعد نحو 8 أشهر، تجمع منتخبا الجزائر وتونس مواجهة أخرى، في كأس العرب، ولكن على مستوى الشباب.

وذلك بعد لقاء مثير في نهائي مونديال العرب للكبار 2021 في قطر.

والذي حسمه محاربو الصحراء بفوز دراماتيكي بثنائية نظيفة، في الشوط الإضافي الثاني.

ليتوج به المنتخب الجزائري بأولى ألقابه في كأس العرب.

أما على مستوى الشباب، فالمنتخب الجزائري يسعى للمضي قدمًا نحو لقب أول في كأس العرب.

بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة أمام الصقور السعودية.

في مقابل، سعي تونسي حثيث، من أجل معادلة رقمي السعودية والمغرب ، الأكثر تتويجًا بالبطولة.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعات الست في الدور الأول من كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 :

وهذا سجل نتائج المنتخبات الـ27 التي شاركت في المونديال العربي تحت 20 عامًا :

ننوه عناية حضراتكم، إلى أن مباريات دور الثمانية في المسابقة، ستقام جميعها في يومٍ واحد.

حيثما تبدأ بـ مباراة الأردن وفلسطين ، ثم مباراة السعودية واليمن .

لتستكمل بـ مباراة مصر والمغرب ، وتختتتم بمواجهة الخضر ونسور قرطاج .

المنتخب التونسي

نستهل تغطيتنا مع منتخب تونس تحت 20 سنة ، والذي يدشن حضوره الرابع في مونديال العرب للشباب .

إذ يمتلك الفريق لقبًا مميزًا، في نسخة 2012، على حساب المنتخب السعودي.

وذلك بعد الفوز في النهائي (4-2).

كما حل في المركز الثاني في بطولة 2020، بعد الخسارة من أسود التيرانجا بهدف في المباراة النهائية.

أما في النسخة الجديدة من كأس العرب للشباب ، فقد تخطى نسور قرطاج الدور الأول بنجاح باهر.

حيثما أصبح المنتخب الأفضل بين الفرق الست من متصدري المجموعات.

بعدما حصد 6 نقاط وصافي (9) أهداف.

ليكن صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف المسجلة في دور المجموعات.

إذ فاز على البحرين في الجولة الأولى، قبل أن يكتسح جيبوتي بنتيجة (6-0) في الجولة الثانية.

المنتخب الجزائري

في المقابل، يدخل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا ، مواجهة الأحد، وعينه على انتصار.

سيقود الفريق للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته الأربع السابقة، إلى نصف نهائي البطولة.

وفي حضوره الخامس بالمونديال العربي، تمكن المنتخب الجزائري للشباب من عبور دور المجموعات.

وذلك على رأس المجموعة الثالثة.

بعدما انتصر على منتخبي لبنان وليبيا على الترتيب.

ليحصد 6 نقاط وصافي (3) أهداف عن المجموعة.