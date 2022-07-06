انت الان تتابع خبر رد فعل الخطيب بعد تعادل الأهلي مع الجونة وفقدان النقاط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، عن رد فعل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تعادل فريقه مع الجونة بدون أهداف.

الأهلي تعادل مع الجونة بدون أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يقدم اللاعبين الأداء الفني المطلوب وكذلك على مستوى الروح والحماس لم يقد الفريق في أفضل حالاته.

وقرر الخطيب تجميد مستحقات اللاعبين لحين إشعار أخر، في رسالة قوية تدل على غضب مجلس الإدارة الأحمر وترجمة لغضب جماهير القلعة الحمراء من المستوى الفني السئ للاعبين.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر مع خوض المارد الأحمر لمباراتين أقل.

وخسر الفريق الاحمر 5 نقاط في أخر مباراتين بالهزيمة من سموحة ثم التعادل مع الجونة.