نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة” مباشر نتيجة مباراة الأهلي والجونة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الأهلي والجونة، يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الثلاثاء، على ملعب «خالد بشارة» وذلك في إطار الجولة التاسعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعتبر هي المباراة الأولى للبرتغالي «ريكاردو سواريش» بمسابقة الدوري الممتاز، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته السابقة ضد بتروجت ببطولة كأس مصر والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل إلى نهائي كأس مصر ملاقيًا الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

نتيجة مباراة الاهلي والجونة، ويستعد فريق الاهلى لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ونتابع معكم عبر موقع ثقفني نتيجة مباراة الأهلي والجونة التي ستبدأ بعد قليل.

انطلاق صافرة مباراة الاهلي والجونة،.

الدقيقة 5 من الشوط الاول والنتيجة حتي الآن 0-0.

الدقيقة 10 والنتيجة مازالت 0-0.

بطاقة صفراء علي اللاعب سيف العجوز.

وجدير بالذكر بأن حتي الآن صدر 51 بطاقة صفرا منذ بداية هذا الموسم في الدوري الممتاز.

الدقيقة 15 والنتيجة تعادل سلبي حتي الآن.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر علي قناة اون تايم سبورتس.

ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدوري العام

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة، فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وتلقى الهزيمة في 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الأهلي ضد الجونة:

أعلن ريكاردو سواريش عن قائمة الفريق التي سوف تخوض المباراة التي تجمع الجونة مع الأهلي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري، وجاء كالتالي: