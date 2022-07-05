الآن LIVÉ.. بث مباشر مباراة الاهلي والجونة يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الاهلي بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي ضد الجونة بث مباشر اليوم 5-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة الاهلي والجونة بث مباشر، يستقبل ستاد خالد بشارة مساء اليوم قمة كروية نارية ممتعة ينتظرها الجمهور المصري والتي تجمع بين النادي الأهلي ونادي الجونة في مباراة مؤجلة من الاسبوع التاسع في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، ونقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج البث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يمكنكم متابعة ابرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 يونيو من خلال موقعنا، وتعد هذه المباراة هي ابرز مباريات اليوم وينتظر جماهير النادي الأهلي هذه المباراة لمتابعة الفريق في المباريات المؤجلة من الأسابيع الماضية، الاهلي والجونة بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر، يخوض النادي الأهلي هذه المباراة وهو يعلم ويدرك تماماً مدى صعوبة لقاء اليوم، ورغبة لاعبي نادي الجونة في خطف نقاط المباراة الثلاث، وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي وخاصة انه يحتاج إلى نقاط المباراة الثلاث بشدة من اجل العودة إلى المنافسة على لقب الدوري هذا العام، وتشهد هذه النسخة من الدوري منافسة نارية بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونادي فيوتشر من بعيد، وخسر النادي الأهلي مباراته الأخيرة في الدوري المصري أمام نادي سموحة السكندري بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بعد اداء سيء من مدافعي النادي الأهلي في هذه المباراة، وكانت آخر مباراة قبل تسلم البرتغالي ريكاردو سواريش مهمة تدريب النادي الأهلي، مباراة الاهلي بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر

الاهلي والجونه بث مباشر يلا شوت، يقدم لاعبي نادي الجونة في الفترة الاخيرة مستوى سىء على مستوى الدوري والكأس، حيث خرج نادي الجونة من كأس مصر لهذا العام بعد الخسارة أمام نادي المقاولون العرب بثنائية نظيفة، كما انه أيضاً خسر مباراته الأخيرة في الدوري بثلاثة اهداف مقابل هدفين أمام نادي إيسترن كومباني الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري برصيد واحد وعشرين نقطة حتى الآن، ويأمل لاعبي نادي الجونة البقاء في الدوري المصري الممتاز للموسم القادم، ويعتبر اللاعب خالد قمر صاحب الأربعة وثلاثين عام هو هداف نادي الجونة في الدوري برصيد 8 أهداف حتى الآن من خلال المباريات التي خاضها مع الفريق هذا الموسم، الاهلي والجونة مباشر.

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بث مباشر مباراة الاهلي والجونة، يلعب النادي الأهلي هذه المباراة وهو عينه على نقاط المباراة الثلاث، كما انه يريد تعويض خسارة المباراة الماضية في الدوري بفوز كبير في مباراة اليوم يقربه من المنافسة على لقب الدوري، ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق ثلاث مباريات اقل عن نادي الزمالك وبيراميدز اصحاب المركز الاول والثاني، وفي حالة فوز الأهلي في مباراته الثلاثة المؤجلة سيصل إلى النقطة 53 ويتخطى نادي الزمالك صاحب المركز الاول برصيد 51 نقطة، وبعد تعاقد النادي الأهلي مع جهاز فني برتغالي جديد تنتظر منه الجماهير عودة النادي الأهلي لأداه ومستواه المطلوب، كما ان المدرب البرتغالي يرغب في تحقيق الكثير من البطولات والإنجازات مع الأهلي، مباراة الاهلي اليوم بث مباشر.

بث مباشر مباراة الاهلي والجونة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر على ستاد خالد بشارة ، وهو الملعب الخاص بنادي الجونة والذي من خلاله يخوض المباريات التي تقام على ارضه في الدوري المصري

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءا بتوقيت الامارات

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس، الاهلي ضد الجونة بث مباشر.

مباراة الاهلي ضد الجونة بث مباشر

الاهلي والجونة مباشر الدوري المصري، تفصلنا ساعات ودقائق عن بدء إنطلاق هذه المباراة المنتظرة وسيدخل الفريقين بحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط كاملة ويمتلك النادي الأهلي لاعبين مميزين قادرين على حسم المباراة لصالح الاهلي مثل اللاعب محمد شريف والذي سجل في الدوري سبعة اهداف حتى الآن وايضا اللاعب طاهر محمد طاهر والذي تحسن مستواه مع الاهلي في الفترة الاخيرة بجانب أيضاً المهاجم حسام حسن والذي استطاع التسجيل في مباراتي بيراميدز وسموحة قبل مباراة نادي بيتروجيت الاخيرة في الكاس ، ويمتلك نادي الجونة في مباراة اليوم ميزة ان المباراة ستقام على ارضه مما سيضغط على لاعبي الأهلي في مباراة اليوم بجانب أيضاً بعض اللاعبين المؤثرين الغائبين عن قائمة الأهلي لهذه المباراة، مباراة الاهلي بث مباشر الآن.

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الاهلي ضد الجونة بث مباشر كورة لايف، تفوق النادي الأهلي في مباراته الأخيرة والتي كانت أمام نادي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي وفاز الاهلي بثنائية نظيفة في القيادة الاولى للبرتغالي ريكاردو سواريش وسجل اهداف المباراة محمد مجدي افشة الهدف الاول للأهلي وسجل الهدف الثاني المدافع محمد عبد المنعم بضربة رأس قوية، ولن يشارك محمد عبد المنعم في مباراة اليوم بسبب الإصابة وتم إستبعاده من قائمة الأهلي في هذه المباراة، كما شهدت المباراة تألق الحارس الكبير محمد الشناوي بتصديه لركلة جزاء من امام اللاعب مصطفى جابر غيرت مجريات المباراة تماماً وحافظت على تقدم الاهلي قبل ان يتم ادارك الهدف الثاني ويتم حسم الأمور تماماً ، واعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت عن نقل هذه المباراة عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق المتميز محمد الكواليني، كما يمكنكم مشاهدة احداث هذه المباراة من خلال خدمة البث المباشر والتي يوفرها لكم، كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع قبل إنطلاق المباراة مباشرة، الاهلي والجونه مباشر.