نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم 2022-07-05 في الدوري والتشكيل المتوقع للأهلي اليوم والقناة الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري، من أهم المواعيد التي يبحث عنها عشاق الفانلة الحمراء، اللقاء الذي يقام في مدينة الجونة الساحلية على ملعب خالد بشارة، تنقل المباراة فقط وحصريا عبر تردد قناة أون تايم الجديد 2022، يدخل ألأهلي المباراة بهدف وحيد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل العودة لطريق الفوز بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويعد اللقاء الأول للمدير الفني سواريش في بطولة الدوري، لذا يسعى للفوز من أجل الضغط\ على الزمالك صاحب القمة برصيد 51 نقطة، وبيراميدز الوصيف 49 نقطة.
موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
- 20.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 21.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.
- 22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.
ترتيب الدوري المصري قبل المباراة
يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 51 نقطة ويحل بيراميدز في المركز الثاني 49 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من خوض 20 مباراة فقط، بفارق 3 مباريات عن الزمالك وبيراميدز الذين خاضوا 23 مباراة.
التشكيل المتوقع للأهلي اليوم
أعلن المدير الفني للأهلي سواريش القائمة للمباراة والتي خلت من حسين الشحات لأسباب فنية، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بسبب الإصابة والتشكيل المتوقع للأهلي كما يلي.
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