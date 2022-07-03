“اليكم” اهم نتائج ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران هذا العام 2022 بمشاركة كبيرة من الدول العربية

شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن بداية دورة ألعاب البحر المتوسط هذا العام 2022، وهي الدورة التي تستضيفها هذا العام ولاية وهران بالجزائر، حيث تعد دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 واحدة من أهم الدورات والألعاب التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص حول العالم وفي الدول البحر المتوسط بشكلٍ خاص، حيث جاءت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من الدول العربية في جميع الألعاب المختلفة وقد شهدت الكثير من المنافسات القوية منذ انطلاقها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور نتائج ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

نتائج ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران بالجزائر 2022

ونجد أن بطولة البحر المتوسط هي عبارة عن دورة تعتبر شبيهة بالأولمبياد، والتي تقوم بضم جميع بلدان العالم كل 4 سنوات، ونجد انها تقتصر على الدول التي تطل على ساحل البحر الفاصل بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد قدمت هذه الدورة نجاح كبير في هذه الدورة التي يتم تقديمها في الجزائر، وذلك من خلال تنظيم البطولة المقامة في ولاية وهران حتى الآن، وقد بدأت خلال الأيام الاخيرة، حيث تشارك في هذه البطولة الكثير من الدول المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن أهم الدول التي تشارك في وأبرزها هي بلدان الشمال الأفريقي العربية جميعها، بالإضافة الى المشاركة من بعض دول عرب آسيا المطلة على البحر، فنجد أن الدول العربية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط هذه النسخة هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس، كما تشارك في ألعاب وهران بعض الدول في قارة اوروبا كذلك مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

أهم نتائج دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وحتى الآن وبعد مرور عدة أيام من دورة ألعاب البحر المتوسط هذه النسخة، فنجد أن دولة تركيا تعتبر هي الدولة التي تتواجد في صدارة الترتيب، وذلك من خلال حصولها على 73 ميدالية، حيث تمكن من الحصول على 33 ذهبية، ومن ثم تأتي بعدها إيطاليا والتي تمكنت من الفوز ب 84 ميدالية، وقد جاءت منها 25 ميدالية ذهبية، كما تتواجد دولة الجزائر المستضيفة لهذه النسخة تأتي في المركز الثالث بـ37 ميدالية، والتي جاءت من بينها 15 ذهبية، وتليها فرنسا بـ53 ميدالية منها 10 ذهبيات، ثم تأتي إسبانيا في المركز الخامس بـ40 ميدالية؛ منها 10 ذهبيات