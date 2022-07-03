نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل في المقال التالي
دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل ، بعد انتهاء مسابقة الدوري السعودي للعام 2021/2022 منذ أيام وحسم اللقب لصالح نادي الهلال السعودي برصيد 63 نقطة ، والوصافة لنادي اتحاد جدة ، أعلنت رابطة الأندية السعودية و لجنة المسابقات انطلاق منافسات كرة القدم للموسم القادم 2023 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 25 – 8 أغسطس المقبل ، كذلك تبدأ بطولة دوري يلو الرياضي بالتزامن مع انطلاق الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل ، ونتعرف علي أندية دوري كأس محمد بن سلمان المشتركة ضمن منافسات الموسم المقبل ، وقد أعلن الاتحاد السعودي عن تغيير ملحوظ في الموسم الأصفر المقبل لرفع عدد الفرق المشاركة بداية من البطولة القادمة كما أُعلن في التقارير.
فرق دوري المحترفين السعودي 2022-2023
نشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم https://www.saff.com.sa اليوم ، و يضم دوري الممتاز السعودي الموسم المقبل 16 نادي بدوري المحترفين دون تغير وهم :
- الهلال : الأول بـ 63 نقاط من 30 مباراة فاز منها ب 20 ، وتعادل 7 ، و 3 هزائم.
- الإتحاد : وصيف البطولة بـ 62 نقاط.
- النصر
- الشباب
- ضمك
- الطائي
- الرائد
- الفتح
- أبها
- الفيحاء
- الاتفاق
- التعاون
- الباطن
- الخليج : صاعد من دوري يلو
- العدالة : صاعد من دوري يلو
- الوحدة : صاعد من دوري يلو
وإن كنت من عشاق اللعبة وترغب في متابعة فريقك ، يجب عليك التسجيل وحجز مقعدك بالإستاد من خلال تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات.
فرق الصعود والهبوط
يمكن الاطلاع علي جدول الفرق المشاركة في المسابقات الرياضية الأربعة لكرة القدم السعودية للموسم المقبل ، والتعرف علي فرق الصعود والهبوط :
- توج الهلال بلقب المسابقة رسميًا بعد حصد المركز أول ويتصدر الموسم الكروي.
- موعد بدأ الدوري السعودي وفق ما وضح اتحاد السعودي لكرة القدم و رابطة الدوري السعودي للمحترفين 25/8/2022 .
- مؤخراً ، تم حسم الفرق الثلاثة الصاعدة للدوري السعودي موسم 2022/2023
- الفرق الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين بموسم 2023 بعد صعود فرق إلى دوري الممتاز ، هي :
- الوحدة
- والعدالة
- والخليج
- الفرق الهابطة من مسابقة محترفين السعودي إلي دوري الدرجة الأولى مقابل صعود 3 أخري هي :
- الفيصلي
- الأهلي
- الحزم
- الفرق المشتركة في دوري أبطال آسيا عن الدوري السعودي للمحترفين لموسم 22 :
- الهلال بطل الدوري
- الاتحاد الوصيف
- اجمالي فرق الدوري السعودي للمحترفين لعام 23 هي 16 فريق اعتمد بيانهم.
- السوبر السعودي عن الموسم الأخير في يناير 2023 بمشاركة أربعة فرق تأهلت بشكل رسمي ويلعب علي ثلاثة مباريات.
- يعتمد جدول ترتيب الدوري بناء علي نتائج الجولة الأخيرة بضم 3 فرق بعد اكتمال الفرق المتأهلة.
- لا صحة لـ أخبار زيادة عدد أندية دوري الممتاز أو إضافة فرق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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