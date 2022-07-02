نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس العالم 2022 والفرق المشاركة في البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس العالم، تم تحديد عدد ثمانية مجموعات متأهلة من أجل المشاركة في مباريات كأس العالم لهذا العام والتي تم اختيارها بعد إجراء القرعة الفترة الماضية، وستكون المباريات على أرض ملعب دولة قطر لهذا ستكون المباراة الأولى من نصيب فريق المنتخب القطري مع العلم أن موعد كأس العالم هذا العام يبدأ من الحادي والعشرين من نوفمبر إلى الثامن عشر من ديسمبر وسبب تأخير البطولة هو ارتفاع درجة الحرارة في قطر في الموعد المحدد للمباريات لهذا تم تأجيلها لكي تناسب الجو العام في شهر نوفمبر.

بطولة كأس العالم 2022

تقام تلك البطولة كل أربع سنوات حيث أن البطولة القادمة ستكون في عام 2026 بمشيئة الله، والمميز في بطولة هذا العام 2022 أنها الأخيرة من حيث عدد الفرق المشاركة وهو 32 فريق وفيما بعد سيكون العدد أكبر وهو 48 فريق مشارك في البطولة، لهذا سنرى هذا العدد القليل فقط هذا العام على أرض دولة قطر وفيما بعد سيكون هناك فرصة أكبر لعدد أكبر من الفرق لتشارك في البطولة.

موعد مباريات كأس العالم

قد تم تحديد موعد المباراة الأولى للبطولة ليكون في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر بين منتخب الإكوادور ومنتخب قطر الدولة المستضيفة للبطولة على أن تتم على أرض ملعب البيت في مدينة الخور، والمجموع الأولى يشارك بها قطر والإكوادور وهولندا ضد السنغال وهذه هي المجموعة الأولى وتبدأ المباراة بالتحديد في السابعة مساءً بتوقيت قطر.

جدول مباريات كأس العالم 2022

أما عن الجدول الذي يوضح مواعيد المباريات والفرق المقابلة لبعضها فهو كما يلي:

مجموعات كأس العالم

وقع الاختيار على الفرق التالية للمشاركة في مباريات كأس العالم وهم 32 فريق مقسمين على ثمانية مجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى: هولندا والسنغال وقطر والإكوادور. الثانية: إيران واسكتلندا أو أوكرانيا حسب الفائز النهائي وأيضًا هناك إنجلترا وأمريكا. الثالثة: بولندا والأرجنتين والمكسيك والسعودية. الرابعة: الدنمارك وتونس وفرنسا بيرو واستراليا. الخامسة: ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا أو نيوزلندا حسب الفائز واليابان. السادسة: بلجيكا وكرواتيا وكندا والمغرب. السابعة: صربيا والبرازيل والكاميرون وسويسرا.

وفي الجدول السابق يمكن معرفة كافة الفرق المشاركة بالتفصيل.