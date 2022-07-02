الان ÑÔŴ.. بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت Shoot live||مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 2022-07-2 يلا شوت

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر اليوم،وقد استطاع الأهلي الخروج من دور ربع النهائي بثقة عالية أمام بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويتابع عشاق الاهلي الليلة إللقاء اليوم الذي ينتظره الجميع في اللقاء الودي المراتقب بين الجميع بين الاهلي بتروجيت الذين يحظون هما بقدر عالي من الانتماء الجماهيري من جميع أرجاء المعمورة، مباراة الاهلي بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الأهلي مباشر، تنقل احداث مباراة الإثارة والمتعة اليوم السبت الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري لعام 2022 في التوقيت التالي:

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

09:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

09:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

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بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت، يسعي الاهلي في مباراة اليوم في كاس مصر لتحقيق الانتصار، وان الاهلي في اول مباراة للمدرب الجديد ريكاردو سواريز سواريز يحاول تحقيق الفوز من اجل ضمان الثقه في للمدرب الجديد الليلة والصعود الى دور النهائي، الاهلي بث مباشر الأن.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد بتروجيت

من المتوقع أن يستعد الأهلي آلي المباراة بهذه التشكيل (محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.).

ماتش الاهلي وبتروجيت بث مباشر

الأهلي اليوم مباشر، كانت هناك انتكاسة للاهلي في المباراه السابقة لهذه المباراة وهي كانت امام سموحة في الدوري المصري في الاسبوع 23،انتهت هذه المباراه بهزيمه النادي الاهلي في نتيجه ثلاثه اهداف مقابل هدفيه، ليفقد النادي الاهلي ثلاثه نقاط هامة تمنعه من الإقتراب من صدارة الدوري المصري، الاهلي وبتروجيت مباشر HD.

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يلا شوت بث مباشر الاهلي، يحتل الاهلي المركز الثالث في قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة حقوقهم خلال منافسة الدوري المصري فقد استطاع الأهلي خلال مسابقة الدوري المصري منذ انطلاق الدوري حتي هذا الاسبوع تحقيق الفوز في 13 لقاءات والتعادل في 5 مباريات بينما سيطرة الهزيمة علي مباريتان، ماتش الاهلي وبتروجيت بث مباشر.

،يقود الاهلي في لقاء نصف النهائي ريكارد سواريز المدرب الجديد، هو أول لقاء له اليوم في كأس مصر، الأمر قد يكون صعب في مباراة اليوم خصوصاً أنه مباراة حسم، وهذه المباراة لا تقبل القسمة علي اثنان.

لقد بد العد التنازلي الان من الساعة الثالثة والرابع حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً، يتابع مشجعي الاهلي أحداث المباراة التي تنطلق بعد قليل من الان، حيث قمة كروية جديدة في كأس مصر.

مع تمام الساعة التاسعة مساء تنطلق أحداث الشوط الاول لمباراة القمه الكروية التي تجمع بين الاهلي وبتروجيت في نصف النهائي من كاس مصر، مع العلم انه يتواجد نسختين متتاليين من كاس مصر مقيمين في نفس التوقيت، من ناحية البدانية الاهلي مستعد لمباراة اليوم وغيابات لا زالت مستمرة في صفوف الاهلي الاسباب فنيه او يسبب اصابات،يغيب عن مباراة اليوم اكرم توفيق وبرسي تاو وبدر بانون وعلي معلول.