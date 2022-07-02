الان yalla shoot.. بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت.. ماتش الاهلى اون تايم || مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 2022-7-2 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة الاهلي بث مباشر yalla shoot الاهلي وبتروجيت يترقب عشاق كرة قدم مشاهدة ماتش الاهلي وبتروجيت يلا شوت بكل شغف في مباراه نصف نهائي كأس مصر عبر قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لجميع مباريات كأس مصر، حيث يفتتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة مباراة هامة للغاية تجمع بين الاهلي و بتروجيت، حيث يسعى الأهلي الليلة لتحقيق الفوز لا بديل ومواصلة الزخف نحو اللقب الأول له هذا العام تحت قيادة فنية جديدة بيقادة ريكاردو سوارش، في حين يسعى بتروجيت تفجير مفاجأة بتحقيق بطاقة التأهل على حساب المارد الأحمر في مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

مباراه الاهلى وبتروجيت الان، يدخل الاهلي بعد أن تلقى هزيمة ساحقة على يد سموحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من في الدوري المصري الممتاز، فيما يدخل بتروجيت بعد أن حسم تأهله على حساب وادي دجله بهدفين مقابل هدف.. مباراه الاهلي يلا شوت.

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بث مباشر الاهلي وبتروجيت

الاهلي وبتروجت مباشر، ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، محققاً الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، وهزم في مباراتين، كما سجل لاعبي الفريق 44 هدفاً، واستقبلت شباكه 18 هدف، بتلك الأرقام يصبح هو أقوى الفرق هجوميا حتى الآن.

ماتش الاهلي وبتروجيت يلا شوت

مباشر مباراه الاهلي ، بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين نجد أن الفريقين تقابلا في 24 مباراة، حقق خلالها الاهلي الفوز في 11 مباراة، وتعادلا في 3 مباريات، وكانت آخر المواجهات في الدوري المصري المصرية، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

بث مباشر مباراة الاهلي الان

مشاهده مباراه الاهلي وبتروجيت اليوم السبت في تغطية بث مباشر حي قبل المباراة باستديو تحليلي يضم ألمع نجوم الكرة المصرية وذلك تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

كيفيه مشاهدة البث المباشر لمباراه الاهلي اليوم

تبث مباراة الاهلي بث مباشر عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، المالك الحصري لمباريات كأس مصر، حيث أعلنت عن نقل وإذاعة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1، وذلك بتعليق صوتي المعلق المتميز بلال علام.

نود أن ننوه ونشير إلى أن جميع حقوق البث المباشر تعود لشبكة قنوات اون تايم سبورت التي تمتلك حقوق النقل المباشر والحصري في مصر، وأننا هنا عبر موقع كورة في العارضة، ننقل فقط متابعة لحظية بنتيجة المباراة فقط وهو محتوى كتابي فقط وليس محتوى مرئي، وأن متابعة جميع المباريات تكون عبر القناة الرسمية الخاصة بشبكة قنوات اون تايم سبورت سبورت، والتي يمكنكم استقبالها بكل سهولة عبر قمر نايل سات لتتمتع بمشاهدة جميع المباريات بدون أي معوقات.

قدمنا لكم تفاصيل كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة.