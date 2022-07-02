بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت on sport hd||ماتش الأهلي اليوم|مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر اليوم 2-7-2022 كأس مصر

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رياض - احمد صلاح - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت hd، الأهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت، في نصف نهائي كأس مصر، ينتظر الزمالك المتأهل من مواجهة اليوم السبت، التي تجمع بين الأهلي وبتروجيت على ملعب السلام، حيث يسعى الأحمر لتعويض جماهيره الغفيرة عن خسارة سموحة في الدوري، وتحقيق الفوز والتأهل على الفريق البترولي، الطامح نحو تحقيق إنجاز فريد من نوعه على حساب زعيم الكرة المصرية، في القيادة الفنية الأولى للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد . ماتش الاهلي اليوم بث مباشر يوتيوب كورة لايف.

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بث مباشر مباراة الأهلي اليوم live، يترقب عشاق الاحمر في كل مكان، الاختبار الأولى للمدير الفني الجديد، وكيف سيكون شكل الفريق تحت القيادة البرتغالية، خاصة في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول، حيث أن الفوز يعني التأهل، والخسارة تعنى توديع منافسات الكأس، لذا ستكون الحسابات معقدة، خاصة في ظل الرغبة الجامحة من بتروجيت في تحقيق إنجاز التأهل لنهائي الكأس تحت قيادة فنية وطنية، وتنطلق مواجهة الأهلي ضد بتروجيت في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة مساء السبت 2-7-2022 وسط ترقب من جماهير الفارس الأبيض، التي تنتظر خصمها في النهائي .. بث مباشر الاهلي وبتروجيت hd يلا شوت.

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مباراة الاهلي الآن بث مباشر، ويتطلع الأهلي للحفاظ على لقبه، الذي أحرزه في النسخة الماضية على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما يسعى الفريق البترولي لتحقيق فوزه الأول تاريخياً على الأهلي بعد 25 مقابلة سابقة، لم ينجح فيها في تحقيق انتصار واحد فقط، فهل يكون الانتصار الأول اليوم بمثابة النهائي الأول في كاس مصر أم أن الأهلي سيواصل الحفاظ على سجله التاريخي ؟ .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم.

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مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم، تُمثل مقابلة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر اليوم ذكرى سيئة للنادي الأهلي، حيث سبق وأن ألتقيا الفريقان في نفس الدور من ذات المسابقة في 2015 وحينها فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليلعب النهائي ضد الزمالك ويخسر بهدفين دون رد، وفي نسخة 2010 ألتقيا الفريقان في ربع النهائي وفاز الأهلي بهدف دون رد، ولكنه خسر النهائي فيما بعد ضد حرس الحدود .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة لايف.

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بث مباشر مباراة الاهلي يلا شوت hd، تنقل قناة on sport على التردد المجاني نايل سات، مباراة نصف النهائي، وستقوم القناة من خلال فريق المحللين وشبكة مراسليها بتقديم تغطية مميزة للحدث المنتظر، الذي سيشهد الظهور الأول للمدير الفني البرتغالي الجديد للنادي الأهلي، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي في الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

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اعترف هيثم شعبان، المدير الفني لفريق بتروجيت، بصعوبة لقاء الفريق اليوم السبت ضد الأهلي، موضحاَ للصحفين، أن مواجهة الأحمر صعبة في كل الأحوال، لكن بعد تعيين سواريش ستزداد المهمة صعوبة، حيث سيحاول جميع لاعبي الفريق إثبات قدراتهم أمام المدرب الجديد، بخلاف تميز المدرسة البرتغالية في التدريب، وأوضح شعبان أن الدوافع ستكون متزايدة من جانب لاعبي الفريقان، مؤكداً عن دارسته لطريقة لعب الخصم جيداً، واستعداده الكامل لخوض المواجهة .. الاهلي وبتروجيت كورة بلس يوتيوب.

بث مباشر الأهلي وبتروجيت، قد تكون مهمة الفريق البترولي صعبة، كما صرح مدربه، ولكن دائماً ما تكون مباريات الكؤوس نتائجها خارج جميع التوقعات، خاصة في ظل الطموح الكبير للاعبين الذي يريدون إثبات جدراتهم في مواجهة مرتقبة ضد الأهلي، الذي لا يوجد أمامه اي فرصة للسقوط هذا المساء، حيث ستكلفه خسارة لقب آخر، وهذا من لم يعتاد عليه الفريق وجماهيره خلال السنوات الماضية على مدار تاريخ النادي.