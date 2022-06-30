موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة

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رياض - احمد صلاح - اقترب موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة، ستكون تكرار لمباراة الفريقين التي أقميت منذ أيام في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي وصل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد تصدر المجموعة الثانية في دور المجموعات، بينما غزل المحلة تصدر المجموعة الثالثة.

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 3 يوليو على أرضية ستاد المقاولون العرب وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمباراة

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة ستكون منقولة عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.