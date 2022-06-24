نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظوظ صعبة للبقاء.. موعد مباراة الفيحاء والاتفاق الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيحاء والاتفاق ، في إطار مباريات الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الإثنين 27 يونيو 2022 ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الاتفاق والفيحاء ، والمؤجلة من يوم 29 مايو 2022، حيث يحتاج النواخذة فيها إلى الفوز، مع انتظار معجزة من المنافسين، من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل، فيما يحتفظ البرتقالي بتواجد مميز في وسط جدول الترتيب أو المنطقة الدافئة.

نتناول في التغطية التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الفيحاء والاتفاق والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، إلى جانب تاريخ مواجهات الفيحاء والاتفاق .

مباراة الفيحاء والاتفاق

على وقع مواجهة الدور الأول والتي لم تُحسم نتيجة لأحد الفريقين، يجدد فريق الاتفاق والفيحاء الموعد مع لقاء آخر.

إذ أسفرت مباراة الذهاب عن التعادل الإيجابي (1-1).

وهو ما يسعى بطل كأس خادم الحرمين الموسم الحالي إلى محوه في مواجهة الإثنين.

من أجل إنهاء مميز وفي أفضل مركز ممكن في جدول الدوري السعودي .

استغلالًا لعاملي الأرض والجمهور.

بينما يسعى الكوماندوز إلى الفوز وبأكبر نتيجة ممكن، أملًا في سقوط أحد المنافسين.

من أجل ضمان المشاركة في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي السعودي .

نستعرض أولًا ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد نهاية مباريات الجولة 29 :

وهذا جدول مباريات الأسبوع 30 من الدوري السعودي :

نادي الفيحاء

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي الفيحاء السعودي .

والذي قدم هذا الموسم، مستوىً طيبًا، دفعه إلى المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2023 “الدور الفاصل”.

وذلك بعدما اقتنص لقب كأس الملك 2022 من أمام الزعيم الهلالي.

وفي مشاركته الرابعة في الدوري السعودي ، يحتل البرتقالي حاليًا المركز الثامن في جدول الترتيب.

برصيد 35 نقطة وصافي (-2) هدف.

حيث حقق خلال 29 جولة خاضها الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 11 أخرى.

ولكن خسر في 10 لقاءات هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للفيحاء في الدوري السعودي ، نجحت كتيبة المدير الفني الصربي فوك راسوفيتش في حصد 5 نقاط.

وذلك من انتصار على الهلال.

وتعادلين سلبيين مع ضمك وأبها .

إضافة إلى خسارتين من الحزم والتعاون.

نادي الاتفاق

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الاتفاق السعودي لقاء الإثنين، تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.

حيث يحتاج الكوماندوز على غرار الأهلي منافسه في القاع إلى الفوز.

مع حضور معجزة بسقوط للمنافسين على الهبوط، من المركز التاسع وحتى الـ13.

إذ يحتل إتي الشرقية المرتبة الـ15 وقبل الأخيرة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي .

وذلك برصيد 31 نقطة وصافي (-8) أهداف.

حيث حقق في الموسم الجاري 7 انتصارات و10 تعادلات.

بينما تجرع مرارة الهزيمة 12 مرة.

وفي آخر 5 مباريات للاتفاق في الدوري السعودي ، تمكن أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من جمع 7 نقاط.

وذلك من انتصارين كبيرين على التعاون والحزم .

فيما تعادل إيجابيًا مع الفيصلي.

وخسر من أمام الهلال والاتحاد .

تاريخ مواجهات الفيحاء والاتفاق

وعن المواجهات المباشرة بين الاتفاق والفيحاء في الدوري السعودي ، فقد جمعت الناديين 7 لقاءات، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الاتفاق في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

ولم يسبق للفيحاء أن فاز الاتفاق في دوري المحترفين السعودي من قبل.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الفيحاء والاتفاق ، فقد أحرز النواخذة 12 هدفًا، بينما سجل البرتقالي 7 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفيحاء والاتفاق ، فكانت فوز إتي الشرقية (3-2).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020/2019 .

والذي توج به الهلال برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي النصر.

فيما كان أكبر فوز صفري لـ الاتفاق ضد الفيحاء بنتيجة (3-0).

وهو ما تحقق في مواجهة الفريقين في لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 .

والذي فاز العالمي بلقبه برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة عن الزعيم الهلالي.

موعد مباراة الفيحاء والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء الإثنين، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الاتفاق والفيحاء ، فالمعتاد لنا في “ثقفني” أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) بالإعلان عن القيادة التحكيمية للمواجهات قبيل ساعات من انطلاقها.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث المواجهة.

وبشأن معلق مباراة الاتفاق والفيحاء ، فلم تُفصح شركة الرياضة السعودية حتى كتابة تلك السطور عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في التغطية السابقة على مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الاتفاق والفيحاء والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الاتفاق والفيحاء .