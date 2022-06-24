نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة الشباب والأهلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والأهلي ، تختتم مساء الإثنين 27 يونيو 2022 مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، وفي إطار مرحلة الإياب أو الدور الثاني في الجولة 30 ، يستضيف أحد ملعبي ستاد الملك فهد الدولي أو ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع ناديي الأهلي والشباب ، حيث يحتاج الأسود بشدة إلى الفوز، مع انتظار سقوط أحد المنافسين على مؤخرة دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، من أجل البقاء في البطولة للموسم المقبل، فيما ضمن شيخ الأندية الاحتفاظ بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الشباب والأهلي والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الشباب والأهلي .

مباراة الشباب والأهلي

بذكريات مواجهة الدور الأول المثيرة، يجدد فريقا الأهلي والشباب الموعد مع لقاء جديد.

حيث أسفرت مواجهة الذهاب بين الناديين العريقين عن فوز عريض لليوث برباعية.

وهو ما يسعى أحد أبرز المنافسين هذا الموسم “سابقًا” على لقب الدوري السعودي لتكراره.

استنادًا إلى عاملي الأرض والجمهور.

كما نجح فريق العاصمة السعودية في إقصاء قلعة الكؤوس من دور ربع النهائي في كأس الملك هذا الموسم.

فيما يسعى الراقي إلى تسجيل فوز تاريخي وهام في مشوار البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة 29 :

وتلك هي مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة 30 والأخيرة :

نادي الشباب

نستهل تغطيتنا مع نادي الشباب السعودي ، مستضيف مواجهة الإثنين المرتقب.

والذي يدخل لقاء الجولة الأخيرة من الدوري السعودي بأرياحية كبيرة.

فالليوث فقدوا فرصة المنافسة على اللقب، بعد التراجع في النتائج في الأسابيع الأخيرة الحاسمة.

وتمكن الفريق من الاحتفاظ بالمركز الرابع في جدول ترتيب البطولة السعودية هذا الموسم.

وذلك برصيد 54 نقطة وصافي (16) هدفًا.

حيث تمكن خلال 29 جولة خاضها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 أخرى.

ولكن خسر في 5 مواجهات هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للشباب في الدوري السعودي ، نجحت كتيبة المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا من حصد 8 نقاط.

وذلك من انتصارين على الفيصلي والرائد.

وتعادلين إيجابيين مع الطائي والتعاون في الجولة 29.

فيما تلقى هزيمة ثقيلة من النصر.

نادي الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة الإثنين تحت شعار “بيدي وبيد عمرو” بخلاف المثل الدارج.

حيث يحتاج أهلي جدة إلى معجزة، تكمن في الفوز على الشباب مع انتظار سقوط المنافسين على الهبوط.

إذ يحتل الراقي حاليًا المرتبة 14 (أول ثلاثي قاع الجدول) برصيد 31 نقطة وصافي (-5) أهداف.

فالأسود لم يتمكنوا خلال 29 جولة خاضوها بالفوز سوى في 6 مباريات والتعادل في 13 أخرى.

غير أن الفريق تجرع مرارة الهزيمة في 10 لقاءات هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري السعودي ، تمكن أبناء المدير الفني الأوروجوياني روبرت سيبولدي من جمع 3 نقاط فقط.

من 3 تعادلات إيجابية مع الباطن وأبها والنصر.

وخسارتين من الهلال والرائد في الأسبوع 29 من المسابقة.

تاريخ مواجهات الشباب والأهلي

على صعيد المواجهات بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي ، جمعت الناديين العملاقين 91 مباراة، وفق متابعتنا في “ثقفني”.

فاز الأهلي في 31 مباراة، بينما حقق الشباب الفوز في 25 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 35 مواجهة ضمت الجانبين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الشباب أمام الأهلي ، فقد أحرز قلعة الكؤوس 126 هدفًا، بينما سجل شيخ الأندية 106 أهداف.

وبشأن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الشباب والأهلي ، فكانت فوز أهلي جدة بنتيجة (5-2).

تحقق هذا في لقاء الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2017 .

والذي توج الهلال بلقبه، برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الوصيف.

وعن أكبر فوز حققه الأهلي ضد الشباب ، فكان بنتيجة (6-0).

وذلك خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز موسم 1987/1977 .

والذي فاز بلقبه نادي الأهلي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

بينما كان الفوز الأكبر لـ الشباب ضد الأهلي بنتيجة (5-1).

والتي حدثت في مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز (كأس دورى خادم الحرمين الشريفين) موسم 2007/2006 .

والذي حصد الاتحاد لقبه، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية (2-1).

موعد مباراة الشباب والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الإثنين، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والشباب ، فمن المقرر – وكما اعتدنا في “ثقفني” – أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن حكام المواجهات قبل ساعات من انطلاقها.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة الأهلي والشباب ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية حتى كتابة السطور التالية، عن معلقي المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فضلًا عن تاريخ لقاءات الأهلي والشباب .