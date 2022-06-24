نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر مباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي الجولة 30 متاح الآن رابط ticketmx.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تذاكر مباراة الشباب والأهلي، في الجولة الأخيرة والحاسمة في عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل جماهير الفريقين، خاصة جمهور النادي الأهلي الذي يعيش أسوء فتراته منذ زمن بعيد، الأهلي الذي خسر في الجولة الماضية من الرائد، أصبح مهدد بقوة للهبوط في حالة تحقيق نتيجة سلبية في المباراة، المباراة القادمة هي مباراة نادي الشباب الذي سيحدد أسعار التذاكر، وموعد طرحها للبيع عبر رابط بيع التذاكر والموقع الرسمي للحجز.

تقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين الموافق 27 يونيو الجاري على ملعب نادي الشباب، استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز”، تلعب في نفس التوقيت جميع مباريات الجولة الأخيرة، يدخل الشباب اللقاء بعد أن ضمن المركز الرابع الذي يحتله برصيد 54 نقطة، بينما الأهلي قبل اللقاء يحتل المركز 14 وهو أحد الفرق الثلاث الهابطة قبل الجولة الأخيرة رصيد الأهلي قبل اللقاء 31 نقطة، والمباراة حياة أو موت للفريق من أجل البقاء في مسابقة دوري المحترفين.

موقع تذاكر مباراة الشباب والأهلي القادمة

الدخول على موقع ticketmx.com .

. النقر على أيقونة الفاعليات المتاحة ثم تحديد مباراة الشباب والأهلي.

الضغط على تسجيل الدخول ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد فئة التذكرة التي يرغب في شرائها ثم تحديد رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد عملية الحجز.

موعد مباراة الشباب ضد الأهلي في الدوري

تقام المباريات الخاصة بالجولة الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين السعودي في توقيت واحد، ويقوم الاتحاد السعودي بتوفير أطقم تحكيم أجنبية لمزيد من العدالة في المباريات، وموعد مباراة الشباب والأهلي هو يوم الإثنين القادم الموافق 2022/06/27، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موقع تذاكر مباراة الشباب والأهلي وأسعار التذاكر

سوف نقوم بتحديث المقال فور تحديد إدارة نادي الشباب لأسعار التذاكر وتحديد موعد عرضها.

بروتوكول دخول الجماهير المباريات

أعلنت وزارة الرياضة رسمياً عبر الناطق الرسمي لها، عن رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على دخول الجماهير للمباريات، من شرط التحصين وارتداء الكمامات وتحميل تطبيق توكلنا للاستعلام عن الحالة الصحية، يأتي ذالك بعد أن قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.